Osm trojúhelníků a slogan Tvoříme Evropu, Dvořák ukázal logo k výročí Česka v EU

Ministr pro evropské záležitosti představil nové logo k výročí 20 let od vstupu Česka do EU.

Česko letos oslaví dvacet let od vstupu do Evropské unie. Kulaté výročí bude provázet řada doprovodných akcí. „Jedná se o klíčové historické momenty, díky nimž se Česko stalo nedílnou součástí demokratického západu,“ uvedl ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. Součástí oslav bude i projednávání změny zákona o státních svátcích, které by mělo ustanovit 1. květen významným dnem.