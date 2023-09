Zakladatel Donia: Dřív bych nevěřil, že 100 milionů na Martínka vybereme

Jste překvapení, že se na Martínka skutečně vybralo 100 milionů?

Samozřejmě jsme velmi překvapení. Sbírka byla spuštěná zhruba tři týdny a za tu dobu se vybralo nějakých šest či sedm milionů. To je sama o sobě velká částka, ale v kontextu toho, že potřebovali 100 milionů, tak to nebylo tolik a příspěvky chodily pomalu.

Báli jsme se, že se vybere nějakých 30 nebo 40 milionů a tam se sbírka zasekne. Nakonec se toho chytla herečka Nikol Štíbrová a sdílela ji na svých sociálních sítích. Viděli jsme, kolik lidí sbírku navštěvuje a věřili jsme, že se podaří částka vybrat.

Stojí tedy za úspěchem sdílení na sociálních sítích?

Jsem přesvědčený, že bez vlny, kterou Nikol rozjela, by bylo velmi složité 100 milionů vybrat.

Stává se často, že se sbírky zaseknou na určité částce?

Tato byla velmi specifická, protože částka je vysoká. Průměrné sbírky na Doniu jsou kolem 300 až 400 tisíc. Ty jsme schopni přes vlastní kanály, sociální sítě či newslettery rozhýbat i dokončit. U této jsme věděli, že potřebujeme někoho, kdo rozjede virální vlnu.

Nikol pravidelně jednou za měsíc vybere nějakou sbírku, kterou pak na svých sociálních sítích sdílí a snaží se ji podpořit. Většinou jsou to sbírky, které se pohybují kolem jednoho milionu. Vždy se podaří sbírku po jejím sdílení dokončit, teď si asi řekla, že si vezme větší výzvu a chopila se této na sto milionů.

Je to největší sbírka, kterou jste na Doniu zatím měli?

Takto pro jedince ano. Zatím největší byla sbírka na plicní ventilátory za covidu, při které se vybralo 14 milionů.

Jste ve spojení s rodinou Martínka?

Jsme s nimi ve spojení po celou dobu sbírky. Dnes ráno jsme jim samozřejmě gratulovali. Nyní rodina rozjela kolotoč s právníky a řeší procesní věci, které budou muset dělat v rámci financí. Dáme jim dva, tři dny, aby se z toho vzpamatovali. Pak začneme řešit nějaké další kroky i směrem k dárcům, kteří přispěli, aby mohli sledovat cestu Martínka, třeba právě přes sociální sítě.

Jaké další kroky Donio čeká?

Určitě předání peněz, to je to nejdůležitější. Dále jsme museli hodně optimalizovat platformu v průběhu, protože nával lidí byl enormní. Naše servery na to absolutně nebyly připravené. Byla až padesátinásobná návštěvnost, než jsme normálně zvyklí. Teď to budeme tak týden dva vracet do normálu, aby vše fungovalo, jak má.

Musíme také dohlédnout na to, že se peníze použijí, na co se vybraly, což je naše povinnost u všech sbírek. Budeme se snažit Martínka a jeho rodinu podporovat, protože je čeká spousta účetních a právních záležitostí. Dále chceme trochu zaktivizovat dárce, když se takto zapojili do pomoci, aby pokračovali i u našich dalších příběhů.

Bylo to poprvé, co servery kvůli sbírce takto spadly?

Ano, poprvé za čtyři roky nám na dlouhou dobu spadl server a webové stránky. Bylo to frustrující a cítili jsme bezmoc, protože lidé chtěli přispívat. V sobotu to spadlo zhruba na dvě hodiny a v neděli asi na hodinu a půl, takže to byly poměrně dlouhé výpadky. Naštěstí rychle zafungoval náš tým a vydali jsme QR platební kódy. Nicméně doufám, že už podobné výpadky nebudeme muset řešit.

Budete sbírku na Martínka zavírat?

Ještě dnes (v úterý, pozn. red.) to necháme otevřené, protože se ještě párují další platby, které přišly přes noc. Očekáváme, že se vybere kolem 110 milionů (v době dokončení rozhovoru bylo vybráno již 113 milionů korun, pozn. red.). Myslím, že ji uzavřeme kolem půlnoci. Sbírka nebyla časově omezená, byť samozřejmě všichni chápali, že jde o čas.

Přispěli jste do sbírky na Martínka? Ano 2051 Ne 440

Máte přehled, jaká byla největší částka, kterou na Martínka nějaký dárce přispěl?

Historicky největší částku věnovala společnost Hyundai na tornáda na jižní Moravu v roce 2021, jednalo se o pět milionů. Martínkův případ je velmi zajímavý, protože většinou u sbírek se stává, že třeba polovinu zaplatí velký dárce v rámci milionů a zbytek se složí menšími částkami.

U Martínka byl nejvyšší příspěvek 200 tisíc korun. Pak se složilo 240 tisíc dárců menšími částkami. Je to vlastně neuvěřitelné, protože po stovkách dali dohromady sto milionů. Kdyby mi toto někdo řekl před 14 dny, tak nevěřím, že se to bez velkého dárce může povést.

Jak často se u sbírek na vaší platformě vybere cílová částka?

Zhruba u 70 procent sbírek. Snažíme se se zakladateli pracovat, aby částku volili realistickou. Před založením sbírku ověřujeme, abychom zajistili bezpečný prostor pro dárce a nestalo se, že je někdo zneužije, třeba výběrem na falešnou sbírku. Zakladatel musí ověřit svou totožnost a pak důvod založení sbírky.

Když se tedy vybíralo na genovou terapii lékem UPSTAZA pro Martínka, chtěli jsme veškeré lékařské potvrzení. Museli jsme ověřit, že Martínek ji opravdu potřebuje. Zároveň, byť je to experimentální léčba, tak nám doktoři z Nemocnice Motol dali doporučení, že se k tomu lékařská veřejnost staví pozitivně a je velká pravděpodobnost, že pomůže.

Myslíte, že se objeví více sbírek s takto vysokými částkami?

Kdybych vycházel z našich zkušeností, tak bych řekl, že ano. Vždycky, když je nějaká velká tématická sbírka, tak do měsíce pak přijdou minimálně tři až čtyři stejné. Například, když někomu vyhoří dům, tak do týdne máme další tři sbírky na vyhořelé domy.

Tím, že lidé vidí, že se podařilo peníze na stejnou situaci vybrat, tak to vlastně využijí. Takže bych se nedivil, kdyby podobný případ jako ten Martínkův přišel. Otázka je, jestli jsme schopni podobnou vlnu v blízké době zopakovat.

Platformu Donio jste založil před čtyřmi roky. Co považujete za její největší úspěch?

Ano, založili jsme ji kvůli případům, jako je Martínek. Jsou tu lidé, kteří potřebují pomoc a věděl jsem, že je spousta lidí, kteří pomáhat chtějí. Vytvořil jsem tedy místo, které tu pomoc zjednoduší, což se naštěstí stalo. Nyní přispějete několika kliky.

Co se sbírek týče, tak bych jako úspěšné určitě označil sbírku pro Martínka, pomoc pro oběti tornád na Moravě, sbírku pro Ukrajinu. Největší úspěch je ale to, že skutečně vznikl nástroj, který lidé používají a za několik málo dnů umožní 240 tisícům lidí pomoci bez překážek. Jsem pyšný na platformu i celý tým.