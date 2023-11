Volby v září by s náskokem vyhrálo ANO. STAN a TOP 09 se drží nad pěti procenty

Do Poslanecké sněmovny by se v září dostalo šest politických stran a hnutí. Nejvyšší voličské preference si drží hnutí ANO se 34 procenty následované ODS se 13. Vyplývá to z posledního sněmovního volebního modelu agentury Median, podle nějž by se do Sněmovny dále dostali Piráti, SPD, a také hnutí STAN a TOP 09.