Doktorandi na Mendelově univerzitě opisovali, škola teď ztratila akreditaci pro ekonomické obory

Týdeník Hrot v dubnu upozornil, že mezinárodní antiplagiátorská platforma VroniPlag v minulých měsících odhalila shody v textech disertačních prací několika rakouských komunálních politiků, kteří úspěšně ukončili doktorské studium na Provozně ekonomické fakultě (PEF) Mendelovy univerzity. Národní akreditační úřad pak na fakultu poslal kontrolu, která chyby v doktorském studiu potvrdila.

„Akreditační úřad rozhodl zastavit řízení v případě bakalářského a magisterského typu studia a odejmout institucionální akreditaci v případě doktorského typu studia pro oblast ekonomické obory,“ řekl zástupce úřadu Jiří Smrčka. K rozhodnutí podle něj úřad přistoupil na základě důkazů o zjištěných pochybeních.

„Správní řízení se týkalo pouze možnosti akreditovat nové studijní programy v rámci doktorského stupně studia na provozně ekonomické fakultě,“ řekl mluvčí školy Filip Vrána. „Netýká se tedy aktuálních studijních programů, které byly již dříve ze strany NAÚ akreditovány. Rozhodnutí NAÚ tedy nemá žádný vliv na stávající studijní programy, současné ani budoucí studenty,“ dodal. Univerzita podle něj rozhodnutí analyzuje, běží lhůta pro případné odvolání.

Stávající studenty to neohrozí

„Akreditace studijních programů, která je v současnosti platná, tak té se to nedotkne. Studijní programy jsou akreditované dál a studenti v nich mohou studovat dál. Pokud by si ale vysoká škola chtěla vytvořit nový studijní program, tak si ho nemůže schválit sama, ale musí požádat o akreditaci akreditační úřad,“ potvrdil slova univerzity Smrčka. Odebrání institucionální akreditace se podle něj nedotkne ani přijímání nových studentů do stávajících studijních programů.

Podle úřadu nebyl v doktorském studiu ekonomických oborů na Mendelově univerzitě dostatečný systém zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a jejího hodnocení, což jsou podmínky pro institucionální akreditaci. „V důsledku několikanásobného selhání kontrolních procesů zejména na úrovni jedné z fakult nebyla vysoká škola schopna odhalit a odstranit nedostatky, které byly kontrolou zjištěny,“ uvedl úřad v zápisu z jednání z 19. května.

Bývalá rektorka Danuše Nerudové, ale prý udělala všem co bylo v jejích silách a pravomocech. „Logický důsledek šetření, které jsem ještě v pozici rektorky iniciovala v momentě, kdy se objevila první podezření. Věřím, že se provozně ekonomická fakulta poučí, k událostem se postaví čelem a akreditaci brzy získá zpět,“ napsala na svém Twitteru. Studijní programy jsou podle ní v kompetenci děkanů jednotlivých fakult, rektor může ze své pozice pouze vyšetřovat a sestavit komisi, což Nerudová udělala.

Podle Smrčky Mendelova univerzita nedokázala vyhodnotit jako rizikové, že značný počet posluchačů doktorského studia končí studium za dobu výrazně kratší, než je standardní tříletá doba. Někteří podle úřadu absolvovali studium za 22 až 30 měsíců.

„V kontrolovaném období absolvovalo za tuto kratší dobu 14 studentů,“ uvedl úřad. Kontrola na provozně ekonomické fakultě se konala od loňského 25. srpna do 25. listopadu. Podle úřadu rovněž odhalila, že „vysoká škole nemá dostatečně účinná opatření proti úmyslnému jednání proti dobrým mravům při studiu, zejména proti plagiátorství a podvodům při studiu,“ dodal Smrčka.