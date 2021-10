Do výběrového řízení, které SSHR vypsala letos v létě, se přihlásili dva zájemci. Vítězná firma nabídla levnější cenu. SSHR za celou dodávku zaplatí 5,64 milionu korun bez DPH, původně odhadovala cenu asi o čtyři miliony vyšší.



„V tuto chvíli pracujeme na smlouvě s potravinovými bankami, protože ty od nás na konci listopadu obdrží dva miliony kusů těchto jednorázových hygienických vložek bezplatně, a to v rámci boje s menstruační chudobou. Další čtyři miliony kusů pak budou do konce roku dodány do našich skladů,“ řekl Švagr.

Dosud hygienické vložky v nouzových zásobách nebyly. O zařazení těchto výrobků do státních rezerv rozhodla v květnu vláda, která na návrh ministerstva financí uložila SSHR do konce roku 2023 pořídit do strategických zásob státu deset milionů kusů dámských menstruačních vložek.

Menstruační vložky budou ve státních rezervách udržovány ve skladech pro případ živelních, válečných či jiných katastrof a krizí. Plánovaný počet deset milionů by měl podle ministerstva financí v případě mimořádného krizového stavu pokrýt až pětidenní absolutní výpadek této komodity.

Podle dřívějšího vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové je menstruační chudoba problémem, který se v Česku týká asi 70 tisíc žen. „Menstruační chudoba je typické společenské tabu. To, že se o ní příliš nehovoří, bohužel neznamená, že neexistuje. Je to problém, který v České republice trápí a skličuje přibližně 70 tisíc žen,“ uvedla Schillerová.

Navrhovaný postup podle ministerstva navazuje na současný trend patrný v řadě vyspělých zemí, jako jsou například Nový Zéland, Irsko nebo Velká Británie.