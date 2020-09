Metr pro chodce, čtyři pro auta. Lidé kritizují opravu brněnské ulice Veveří, kterou ‚pohltily‘ parkovací zóny

Brno Někteří lidé na sociálních sítích kritizují podobu opravené brněnské ulice Veveří. Nelíbí se jim zejména modré čáry vymezující parkovací místa pro auta. Jsou podle nich na úkor chodců či cyklistů.

„Metr pro chodce, čtyři pro auta,“ komentuje rekonsturkci ulice na svém facebookovém profilu třeba organizace Společně Brno. Mezi kritiky patří také krajský zastupitel Michal Doležel (TOP 09), který chce iniciovat změnu.

Podle Doležela se oprava měla uskutečnit dle projektu, který schválilo předchozí vedení města. „Veveří měla být moderní městskou třídou, která počítá s místem pro cyklisty i chodce. S novou kanalizací a inženýrskými sítěmi. Místo toho se na několik měsíců zavřela, ale dělníci pouze vyměnili starý povrch za nový. Tahle oprava je nekoncepční, zbytečně drahá a bez zlepšení,“ uvedl Doležel.

Chce iniciovat rekonstrukci ulice podle původního návrhu, i když to znamená znovu ji uzavřít.



Mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek pro server Lidovky.cz zdůraznil, že nešlo o celkovou rekonstrukci. „Oprava se týkala kolejového svršku, povrchu silnice a části kanalizace tak, aby ulice při stavbě VMO Žabovřeská (velkého městského okruhu) mohla sloužit jako objízdná trasa při výluce tramvaje linky 1. Chodníky jsou upravené pouze lokálně. Modré čáry jsou zde po zavedení rezidentního parkování v této oblasti, tedy od listopadu 2018. Značení pro tuto oblast placeného parkování projednaly a schválily dotčené orgány před dvěma lety.“

Poňuchálek dodal, že vlnou kritiky se už zabývala městská rada. „Momentálně se nabízejí dva možné způsoby řešení. Ten první by situaci řešil případným odebráním sedmi parkovacích míst pro auta, která by se nahradila místy pro motorky nebo kola, protože jsou menší, a došlo by tak k rozšíření prostoru pro chodce. V druhém případě by se na parkovací místa nainstalovaly zarážky, tak aby auta nepřejížděla za vyznačené modré čáry. To vše by samozřejmě musela posoudit městská část a policie.“

Metr pro chodce, čtyři pro auta. Také ještě doufáme, že se z toho vyklube nějaký street-art :/ Zveřejnil(a) Společně Brno dne Pondělí 31. srpna 2020

Na opravě ulice se podílely tři městské firmy. Brněnský dopravní podnik do ní vložil 60 milionů korun bez daně. Společnost Brněnské komunikace vynaložila na opravu vyhrazených jízdních pruhů a další práce 11,5 milionu. Rekonstrukce kanalizace a vodovodu vyšla Brněnské vodárny a kanalizace na 27,5 milionu korun.