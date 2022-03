Metro D za 100 miliard má zelenou, stavět by se mělo začít letos v dubnu

„Ministerstvo dopravy dnes zamítlo odvolání odpůrců stavby metra D a potvrdilo původní rozhodnutí o stavebním povolení. Hlavní stavba díky tomu získá do 15 dnů (po doručení veřejnou vyhláškou) pravomocné stavební povolení a my budeme moci zahájit stavbu dekády,“ informoval na Twitteru náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Pražský dopravní podnik (DPP) v lednu dokončil geologický průzkum, který vyšel na zhruba 1,82 miliardy korun.

Průzkum dělal na čtyřech místech. Na dvou skončil v srpnu 2020 a na zbylých dvou právě v lednu „Konal se proto, aby v průběhu hlavní stavby nedocházelo k žádným překvapením a případně bylo možné upravit projekty, k čemuž nakonec nedošlo. Projekty už počítaly s geologickou složitostí,“ řekl generální ředitel DPP Petr Witowski.

O financování stavby město jedná s Evropskou investiční bankou. „Počítáme s tím, že ještě v tomto pololetí budeme mít schválen úvěr na polovinu této částky. Druhou polovinu budeme financovat z vlastních prostředků,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za rozpočet Pavel Vyhnánek.

Ten zároveň uvedl, že bude apelovat na vládu, aby se stavbou pomohla. „Metro je investice, kterou všude na světě financuje město ve spolupráci se státem, což se v případě metra D bohužel neděje. Jedná se o investici celostátního významu,“ dodal.

V první fázi vznikne metro mezi Pankráci a Novými Dvory a pokračovat pak bude do Depa Písnice. V budoucnu má být postaven úsek z Pankráce na náměstí Míru. Kam povede případně metro z náměstí Míru, zatím nebylo rozhodnuto. Jednou z variant je náměstí Republiky, podle druhé by měla trasa zamířit na Žižkov a dále do Vysočan. Celková předpokládaná cena je podle letošní aktualizace 97,79 miliardy korun, investorem je DPP.