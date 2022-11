Pod vlak metra spadl kus stropu. Linka B ve špičce nejela, autobusy nestíhaly

Ve stanici Nové Butovice dostali lidé kolem 8:30 pokyn, aby znovu nastoupili do soupravy metra. Krátce na to se pak vlak rozjel směrem na Černý Most.

Metro přestalo jezdit během ranní špičky zhruba v 7:20. Krátkodobě byl přerušen provoz v celé trase B, poté v úseku Florenc - Nové Butovice, uvedl na Twitteru provozovatel pražské integrované dopravy.

Mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková sdělila, že důvodem ranního kolapsu dopravy byla technická závada stropu ve stanici Smíchovské nádraží, ke které došlo po čtvrt na osm. Pod soupravu spadl stropní podhled držící kabely, což způsobilo zkrat a zadýmení. To ostatně redaktorovi iDNES.cz potvrdil i jeden ze zaměstnanců dopravního podniku.

Do stanice Nové Butovice přijížděly soupravy ze Zličína. Na náhradní autobusy tu čekaly stovky lidí, autobusy byly následně naprosto přeplněné. Čekající lidé volali do práce či do školy a omlouvali se, že kvůli kolapsu dopravy nestíhají. Další cestující pak v Butovicích na nástupišti čekali na své pravidelné autobusové linky.

Přetížená byla také tramvajová doprava. „Jestli nebudete uvolňovat dveřní prostor, tak prostě nikam nepojedeme. Děkuji za pochopení,“ vyzývala řidička tramvaje na Florenci.