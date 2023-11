Bránit se umělé inteligenci při psaní esejů je chyba, tvrdí expert. Jaká věc mu trhá žíly?

Lidovky.cz: Řekl byste, že ChatGPT změnil svět?

Jasně. Je to změna ve velkém stylu. Je to totiž poprvé, co se umělá inteligence dostala lidem opravdu do rukou. Před GPT chatem jsme všichni měli umělou inteligenci zprostředkovaně v různých zařízeních, programech, systémech a službách na internetu, od YouTube až po software v telefonech nebo autech. Teď však dostal každý možnost si s umělou inteligencí vytvořit intimní vztah. Další výrazný moment byl, že jsme dospěli do stavu, kdy se poprvé povedlo v masovém měřítku prolomit Turingův test.

Lidovky.cz: V tom testu si člověk píše zároveň se strojem a jiným člověkem skrytými za zástěnou. Nedokáže-li je rozeznat, stroj se považuje za inteligentní…