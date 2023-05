Klíčový svědek z kauzy Dozimetr poprvé promluvil: Na mé blízké „dotíral“ pod falešným jménem Krejčířův muž

Z podplácení následně policie obvinila exnáměstka primátora Petra Hlubučka či Michala Redla, ale i podnikatele Petra Adama a Jindřicha Špringla.

Zděnek patří ke klíčovým svědkům případu. „Mou tehdejší přítelkyni kontaktoval jeden z nechvalně proslulých spolupracovníků Radovana Krejčíře. A to pod falešným jménem a se zcela smyšlenou legendou. Než jsem to zjistil, stačila se s ním v dobré víře několikrát sejít. V tu chvíli jsem měl skutečně obavy o bezpečí mých blízkých,“ popsal serveru Lidovky.cz perné chvíle.

Lidovky.cz: Co jste si pomyslel loni 25. ledna, když vám strčil do auta pražský podnikatel Adam obálku s penězi coby „poděkování“ za to, že nebudete dělat problémy zakázce na kamerový systém metra za půl miliardy korun?

Ačkoli to předchozí komunikace a náznaky připouštěly, byl jsem samozřejmě zaskočen. Do poslední chvíle jsem nevěřil, že se to stane. Vnímal jsem, že se vedou nějaké řeči, ale že se ta věc reálně nikdy nestane.

Lidovky.cz: Proč jste se stavěl proti zakázkám bez výběrového řízení?