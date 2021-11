Michalik se nebude ucházet o post ministra průmyslu. Podnikání na Kypru bylo podle něj legální

Místopředseda Starostů a nezávislých (STAN) Věslav Michalik se nebude ucházet o post ministra průmyslu a obchodu v nové vládě Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN. Novinářům řekl, že jeho dřívější podnikání na Kypru bylo v souladu se zákonem a našel i řešení potenciálního střetu zájmů. Nechce ale zatěžovat nový kabinet tím, že se bude řešit jeho podnikání a situace bude v médiích přirovnávána k dění kolem premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO).

Michalik uvedl, že jeho rodina měla společnost na Kypru od roku 2002, její činnost ukončila v roce 2017. „Nedělo se tam nic nelegálního,“ uvedl. Potenciální střet zájmů kvůli třetinovému podílu ve fondu, který vlastní solární elektrárny, by se podle něj dal vyřešit prodejem elektráren. „Dospěl jsem k závěru, že je pro mě důležitější STAN. Vláda by neměla začínat s tím, že je přirovnávána k tomu, že je to stejné jako předtím,“ řekl Michalik.

Sám zatím neví, koho vyberou Starostové jako náhradního kandidáta na ministra průmyslu. K rozhodnutí vzdát se nominace dospěl podle svých slov tevrve ve čtvrtek ráno.