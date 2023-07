Expert počítá, jak se Česku zaplatí Michelin. „Klienti vyrazí do Olomouce a už se nebudou chtít vracet do Prahy“

Více než 50 milionů korun zaplatí vláda společnosti Michelin za zařazení do prestižního gastronomického průvodce. V minulém týdnu se na tom shodl Fialův kabinet. Podle něj to pomůže propagovat Česko v zahraničí a „nakopnout“ cestovní ruch po koronavirové krizi. Ministerstvo pro místní rozvoj vyčíslilo celkové náklady na 51,3 milionu korun s DPH na pět let. Na financování by se neměl podílet jen stát, ale také kraje a soukromý sektor.

„Útrata za gastronomické služby představuje v mnoha případech více než 30 procent z celkové útraty zahraničních turistů,“ řekl po středečním jednání vlády ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Investice se podle něj Česku velmi rychle vrátí. S tím souhlasí také ředitel agentury CzechTourism Jan Herget, který zařazení do michelinského gastroprůvodce vítá. „Dejme tomu, že olomoucká restaurace Entrée získá michelinskou hvězdu, to jí umožní trochu zdražit. Přiláká to nové hosty, kteří tam utratí více peněz. Peníze má podnik, ale i stát z DPH,“ uvedl v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Podle něj projekt podpoří i místní farmáře, od kterých budou michelinské restaurace kupovat maso či mléko, nebo také hotelnictví. „Turisté přespí v hotelech v daném regionu, to máte další peníze z DPH pro stát, navíc budou platit místní poplatek a podobně. Když bude více zahraničních klientů, bude potřeba více zaměstnanců, to už se můžeme bavit i o nových pracovních pozicích pro uklízečky či pekaře,“ pokračoval Herget.

Ministerstvo pro místní rozvoj si od spolupráce s Michelinem slibuje zejména podporu krajů a to, že turisté navštíví různé kouty republiky. „Zdaleka nepůjde jen o restaurace v Praze – cílem projektu je přilákat bohatší zahraniční turisty do regionů,“ uvedla v minulém týdnu mluvčí resortu Veronika Hešíková. Michelin doposud hodnotil pouze podniky v hlavním městě na „vlastní pěst“. To se má nyní změnit. V loňském roce společnost změnila koncepci průvodce a restaurace hodnotí jenom v zemích, jejichž národní agentury pro cestovní ruch přispějí. Michelinskou hvězdu mají aktuálně dvě pražské restaurace – Field a La Degustation Boheme Bourgeoise.

Lidovky.cz: Co říkáte na poplatek za zařazení do Michelina?

Jsme za to určitě rádi, protože považujeme gastronomii za jeden ze základních produktů cestovního ruchu. Tedy za jedno z hlavních lákadel, proč k nám zahraniční turisté jezdí a utrácejí tu peníze. Platí to třeba zejména pro movité klienty z USA. Gastronomický průvodce je kompas, podle kterého se orientují. Diskuse kolem poplatku se smrskává jenom kolem dvou českých restaurací, které aktuálně mají michelinskou hvězdu. Ale to je špatně. Nejde pouze o hvězdy, průvodce ukáže více kvalitních restaurací.

Lidovky.cz: Jak to myslíte?

Máme potenciál jako třeba Maďarsko, kde se do něj povedlo zařadit 60 až 70 restaurací, jež sice nemají žádnou hvězdu, ale průvodce je zviditelnil. Podstata spolupráce s Michelinem je dostat turisty do regionů. Společnost už nebude hodnotit jen v Praze, ale půjde do všech čtrnácti krajů a ukáže cizincům celou Českou republiku. Dlouhodobě se snažíme dostat nejbohatší klienty ven z Prahy.