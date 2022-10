Armáda začala hlídat české hranice, policie zadržela už 54 převaděčů

Policisté od nedělního do pondělního rána zkontrolovali zhruba 37 400 osob, na Slovensko jich vrátili 91. Znovuzavedení kontrol hlídky podle Twitteru prověřily téměř 290 tisíc lidí, při migraci odhalily 2 215 osob, z toho 54 převaděčů. Do sousední země vrátily 785 uprchlíků.

Policie kontroluje 27 bývalých česko-slovenských hraničních přechodů i takzvanou zelenou hranici na pomezí obou států od čtvrtka 29. září kvůli zvýšené migraci, a to především Syřanů. Kontroly měly původně trvat do soboty, vláda ale schválila jejich prodloužení do 28. října.

Do společných hlídek policistů a celníků se od neděle zapojují také vojáci, k ostraze státních hranic se Slovenskem nastoupili příslušníci pozemních sil a aktivních záloh. Armáda pro tyto účely vyčlenila 320 vojáků, kteří se budou střídat ve čtyřech rotacích vždy po 80 členech.

Znovuzavedení kontrol na státní hranici se Slovenskou republikou - vyhodnocení naší činnosti za období👇



O dočasném obnovení kontrol rozhodla vláda kvůli rostoucí migraci hlavně syrských uprchlíků, kteří přicházejí do EU po takzvané balkánské trase především z Turecka. Celková doba dočasného znovuzavedení kontrol na národní úrovni nesmí podle unijních pravidel překročit dva měsíce.

Ministr vnitra Vít Rakušan minulý týden odhadl, že policii budou stát kontroly hranic za měsíc 110 milionů korun. Peníze bude chtít z rozpočtové rezervy.

V reakci na krok české vlády zahájilo kontroly na hranicích se Slovenskem také Rakousko.

Slovensko zase posílilo kontroly na hranicích s Maďarskem. Četnější namátkové kontroly na pomezí s Českem a Rakouskem začalo v pátek kvůli rostoucí migraci provádět i Bavorsko.