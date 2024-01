Senát schválil advokáta Hulmáka do Ústavního soudu, bude opět kompletní

Devětačtyřicetiletý Hulmák je označován za jednoho z předních expertů na soukromé právo, působí doposud na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Hulmák v tajných volbách získal 51 ze 73 odevzdaných senátorských hlasů, oznámil předseda senátní volební komise Jan Tecl (ODS). Advokát senátorům řekl, že se vynasnaží důvěru nezklamat.

Před hlasováním Hulmák senátorům řekl, že je obyčejný člověk s dobrými i špatnými vlastnostmi. „Asi je zjevné, že nejsem stroj ani umělá inteligence,“ uvedl mimo jiné. Přispět chce Ústavnímu soudu svou odborností v právu spotřebitelském a nájemním a svými profesními zkušenostmi advokáta, rozhodce i spolutvůrce návrhů zákonů.

Hulmák senátorům řekl, že by v případě jmenování ústavním soudcem ukončil své advokátské aktivity i činnost v Legislativní radě vlády a omezil přednáškovou činnost.

Jako ústavní soudce by se chtěl Hulmák podílet na vymezování mantinelů zejména v oblasti soukromého práva, kterému se věnuje. K roli Ústavního soudu uvedl, že by ústavní soudci měli rozhodovat jednotně a nepřijímat ve stejných kauzách odlišné verdikty. Jeho závěry by měly být jasné a srozumitelné i s hlediska důsledků, dodal.

Hulmák zastupoval klienty v řízeních před Ústavním soudem nebo Evropským soudem pro lidská práva. Spolupracoval mimo jiné s ústavním právníkem Alešem Gerlochem, jehož nominaci na ústavního soudce senátoři před pěti lety odmítli. K propojení s advokátní kanceláří Havel & Partners uvedl, že v ní nikdy nepracoval jako advokát či koncipient, ale jako poradce v řádu jednotek hodin měsíčně v souvislosti s rekodifikací občanského zákoníku a jako školitel.

Prezident má letos navrhnout ještě další tři adepty na ústavní soudce. V červnu mandát končí místopředsedovi Ústavního soudu Vojtěchu Šimíčkovi a soudci Tomáši Lichovníkovi, v prosinci Davidu Uhlířovi. Předseda senátního ústavně-právního výboru Tomáš Goláň (ODS) v této souvislost doporučil hlavě státu zvážit kandidaturu soudce a bývalého místopředsedy Nejvyššího soudu Romana Fialy, který podle senátora získal nejvíce nominací.