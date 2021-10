Doporučujeme

Letošní sněmovní volby přinesly rekordní počet takzvaných propadlých hlasů. Přes milion voličů hodilo do urny volební lístek s číslem strany, která se nakonec do Poslanecké sněmovny neprobojovala. Nepřekročila totiž pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do dolní komory. Jde o historicky nejvyšší číslo od vzniku samostatné České republiky.