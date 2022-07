Jsem Čech, řekl šéf tchajwanského parlamentu v Senátu. Čína kvůli návštěvě zuří

„Česko od Tchaj-wanu dělí velká vzdálenost, naše kultury jsou velmi odlišné, ale považujeme vás za velkého přítele. Je to i tím, že sdílíme univerzální hodnoty a mluvíme stejným jazykem, nazýváme ho demokracií,“ řekl ve středu v Praze v úvodu šéf tchajwanského parlamentu Jou Si-kchun.

V českém Senátu zopakoval frázi, kterou pronesl předloni na podzim při návštěvě Tchaj-wanu Miloš Vystrčil. Řekl tehdy: „Jsem Tchajwanec,“ a jeho tchajwanský kolega mu ji nyní vrátil podobným způsobem. „Jsem Tchajwanec, jsem Čech,“ řekl Si-kchun. Úplně první s daným bonmotem přišel v červnu 1963 v Západním Berlíně americký prezident John F. Kennedy, když řekl, že je Berlíňanem.

Jou dále zmínil, že Česko je svobodnou a demokratickou zemí, která se staví proti autoritářství a útlaku, váží si svobody a má historickou zkušenost s odporem represivním režimům. „Češi nikdy nevzdali svůj boj o mír a svobodu. Roky 1968 - Pražské jaro, 1989 - Sametová revoluce. To vše svědčí o vašem úsilí za svobodu. Nemusí se to podařit hned, ale nevzdáváte to,“ doplnil.

Prohlásil, že v nouzi se pozná opravdový přítel, a Česká republika se v takovém světle projevila. Připomněl návštěvu předsedy českého Senátu Miloše Vystrčila v roce 2020 navzdory nevoli a výhrůžkám čínských vrcholných představitelů či pomoc během covidu-19. „Darovali jste nám 30 tisíc dávek vakcíny,“ poděkoval.

S ohledem na dva roky starou návštěvu české delegace na Tchaj-wanu připomněl i Jaroslava Kuberu či prvního polistopadového prezidenta Václava Havla. Přiznal, že věří, že pravda skutečně zvítězí a „rád bych v duchu ideálů Václava Havla apeloval na všechny přátele ve světě ke studiu čínského komunistického režimu a zároveň jeho potlačení v zárodku. Jinak to může způsobit nenahraditelné škody,“ pravil.

Předseda Senátu Vystrčil je jarní vlaštovkou

„Vy, pane Vystrčile, jste první jarní vlaštovka. Jste závan nové energie. Při této příležitosti bych vám rád poděkoval za celý tchajwanský legislativní dvůr a taktéž všem senátorům, se kterými jsem měl možnost se potkat. Za vaši návštěvu na Tchaj-wanu a milé přijetí v Česku,“ přirovnal Si-kchun Vystrčila ke změnám po temné a chladné zimě.

Uvedl, že od české návštěvy před dvěma lety se spolupráce obou zemí výrazně prohloubila. Podle něj z toho mimo jiné těží i České vysoké učení technické (ČVUT), navíc téměř stovka českých studentů odletí studovat vysokou školu na Tchaj-wan.

Český šéf Senátu předal svému zahraničnímu kolegovi na znamení úcty a rozvíjející se spolupráce porcelánového lva. „Je symbolem nezdolnosti, symbolem společného chápání, že všechno, co máme, i materiální bohatství, je způsobené tím, jak žijeme a jaké hodnoty vyznáváme. Pojďme nadále pracovat na tom, aby byl Tchaj-wan i nadále demokratickou zemí, a aby to tak vnímaly i ostatní země,“ řekl Vystrčil.

Senát následně schválil usnesení, v němž podpořil další vzájemnou spolupráci obou zemí. Obě země označil za subjekty mezinárodního práva a zopakoval, že ČR má politiku jedné Číny.

Třídenní návštěva

Si-kchun zakončil projevem v Parlamentu třídenní návštěvu Česka. Doprovázeli ho na ní i další členové tchajwanské parlamentní delegace. Během předloňské podzimní návštěvy Tchaj-wanu jej pozval do České republiky Vystrčil, dokončil tak záměr svého zesnulého předchůdce v čele horní komory Jaroslava Kubery (ODS), který oznámil plán navštívit Tchaj-wan v říjnu 2019.

Tento krok nesli nelibě čínští politici. „Senát a jednotliví politici podle ambasády povolují separatistické aktivity související s nezávislostí Tchaj-wanu, čímž porušují státní suverenitu a územní celistvost Číny či podkopávají základ vzájemných vztahů. Čínská strana silně odsuzuje a je rozhodně proti takovému chování,“ uvedl mluvčí.

„Čínská strana naléhá na českou stranu, aby brala vážně důrazný postoj Číny, dodržovala svůj politický závazek vůči jedné Číně, ukončila vysílání chybných signálů silám usilujícím o ‚nezávislost Tchaj-wanu‘, účinně odstranila příslušné nepříznivé dopady a podnikla praktické kroky k udržení stabilního rozvoje čínsko-českých vztahů,“ uvedla v úterý ambasáda v prohlášení.

„Na světě existuje pouze jedna Čína, Tchaj-wan je neoddělitelnou součástí jejího území a vláda Čínské lidové republiky je jedinou legitimní vládou zastupující celou Čínu,“ dodala.

Pozvánka pro Adamovou Pekarovou

Vystrčil později v horní parlamentní komoře uvedl, že Parlament je suverénem, z čehož plyne, že návštěva není porušením politiky jedné Číny. „Je to přesně to, co by měla svobodná a suverénní země z Evropy dělat,“ konstatoval.

Proti čínskému vyjádření se posléze ohradila také předsedkyně Sněmovny Markéta Adamová Pekarová. ČR a Tchaj-wan nemají důvod brát na zřetel odsouzení návštěvy předsedy tchajwanského parlamentu Čínou, uvedla s tím, že v obou případech jde o svobodné země.

Ta od předsedy tchajwanského parlamentu dostala pozvání, aby ostrov navštívila. Do země chce šéfka Sněmovny vyrazit příští rok i s podnikatelskou delegací.