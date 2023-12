Noblesa versus zemitost. Není toho moc, co by knížecího elegána Karla Schwarzenberga spojovalo s občas až neurvalým vystupováním Miloše Zemana, jeho někdejšího rivala v prezidentské volbě. Byť si léta nemohli přijít na jméno, poté, co opustili vysokou politiku, našli společnou řeč.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %