Kvůli prezidentovi se sejde lékařské konzilium. Budou v něm specialisté i psychiatr

„Ano, jsem členem konzilia. Až se sejdeme a poradíme, vydáme vyjádření. Myslím si, že je to správné,“ řekl Zima serveru Seznam zprávy, který informaci přinesl jako první. Na dotaz redakce iDNES.cz to potvrdil. „Ano, budu. Nic dalšího nevím, jsem služebně v zahraničí,“ řekl v reakci na otázku, kdy by mělo konzilium jednat.

Zprávu posléze potvrdila i Ústřední vojenská nemocnice. „Ředitel ÚVN profesor Miroslav Zavoral inicioval v uplynulém týdnu sestavení multioborového konzilia. Oslovil renomované osobnosti medicíny předních zdravotnických zařízení i institucí napříč medicínskými obory. V souladu se zákonem je členům konzilia poskytována ze strany ÚVN náležitá součinnost na pracovišti Kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny, kde je prezident republiky hospitalizován,“ uvedla mluvčí Jitka Zinke.

Jména dalších členů v souladu s GDPR a s ohledem na zachování klidu jejich členů nemocnice nezveřejní. Doplnila, že konzilium by mohlo učinit závěry počátkem listopadu.

Devět členů včetně psychiatra

Podle zdrojů serveru by mělo nově vzniklé konzilium sestávat z asi devíti lékařů. Kromě Zavorala v něm budou i odborníci na fyzioterapii, diagnostiku nebo léčbu nemocí v oblasti břicha či lékař z oboru psychiatrie.



Konzilium má příští týden obdržet lékařské podklady o zdravotním stavu prezidenta, poté by se mělo poradit a, jak Zima očekává, na základě analýzy dokumentů vydat prohlášení. Závěr by tak mohl být veřejný na začátku listopadu, tedy v době, kdy se poprvé sejde nová Poslanecká sněmovna.

Obě komory Parlamentu by měly v příštím měsíci řešit další postup ohledně pravomocí prezidenta, pakliže se situace nezmění. Senát plánuje, že termín případné schůze k převodu prezidentských pravomocí kvůli zdravotnímu stavu Zemana stanoví organizační výbor horní komory 9. listopadu. Poslanecká sněmovna se poprvé sejde o den dříve, 8. listopadu, a ustavující schůze potrvá minimálně tři dny. O převodu prezidentských pravomocí by mohla rozhodovat zřejmě na následující schůzi. Při rozhodování by přitom mohli poslanci vycházet právě ze zprávy vydané konziliem.

Pokud by tak Parlament rozhodl, mohl by být aktivován článek 66 Ústavy, který by Zemana zbavil jeho pravomocí. Ty by částečně přešly na předsedu vlády, částečně pak na předsedu Poslanecké sněmovny.

Nemocnice: stav prezidenta se mírně zlepšil

Zeman je hospitalizovaný v Ústřední vojenské nemocnici od neděle 10. října. Jak uvedl Zavoral, důvodem jsou komplikace provázející jeho chronické onemocnění. Kancelář prezidenta republiky ani nemocnice žádné bližší informace k Zemanovu onemocnění neuvedly.

Prezident je umístěn na oddělení intenzivní medicíny. V pátek nemocnice se Zemanovým souhlasem oznámila, že jeho zdravotní stav se díky komplexní léčbě v posledních dvou dnech mírně zlepšil.

Zinke v úterý v tiskové zprávě uvedla, že lékařský tým, který o prezidenta pečuje, se schází podle aktuální potřeby, minimálně však jednou denně. „Lékařská služba intenzivistů je na oddělení nepřetržitě. Společně se specialisty z ÚVN probíhají od prvních dnů hospitalizace prezidenta republiky konzultace s řadou špičkových lékařů dalších nemocnic,“ doplnila.



Nemocnice před týdnem na žádost předsedy Senátu Miloše Vystrčila uvedla, že Zeman nyní ze zdravotních důvodů není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Dlouhodobá prognóza jeho zdravotního stavu je navíc krajně nejistá, a tím i možnost návratu k výkonu pracovních povinností v následujících týdnech. Podle dohody má Vystrčil požádat o další zprávu k prognóze Zemanova stavu koncem prvního listopadového týdne.

Forejt: Záběry z nemocnice obavy nerozptylují, spíše opačně: