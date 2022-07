Kauzu zakázky v Lánech, kde figuruje Zemanem omilostněný Balák, prověří soud

Zakázka se týkala zajištění a odvodnění svahů kolem vodní nádrže Klíčava v Lánech. Lesní správa Lány je příspěvkovou organizací Kanceláře prezidenta republiky, Balák, který je podřízeným kancléře Vratislava Mynáře, byl v březnu odsouzen Krajským soudem v Praze k tříletému trestu.

Zaplatit také měl podle rozsudku 1,8 milionu korun a dostal čtyřletý zákaz činnosti. Zeman mu svým rozhodnutím následující týden vše prominul. Prezident za to sklidil kritiku od zástupců justice i politiků.

Balák s Tkadlecem ovlivňovali přípravu projektu a porušili zásady pro zadávání veřejných zakázek včetně rovného přístupu pro všechny účastníky a transparentnosti. Společnost ESB měla mít ze zakázky zisk téměř devět milionů korun, to se ale vzhledem k zahájení trestního stíhání nestalo.

Více než dvousetmilionová zakázka se týkala druhé etapy zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře a jejich rekultivace. Balák podle soudu mimo jiné umožnil Tkadlecovi podílet se na přípravě projektové dokumentace pro zakázku a předem se seznámit s místy, kde se práce uskuteční.

Balák u kladenského soudu čelí také obžalobě v souvislosti s těžbou kamene v Lánské oboře.

Balák prezidenta o milost sám požádal

Balák o milost prezidenta Zemana požádal sám, informoval předtím Deník N. „Já i moje rodina jsme panu prezidentovi osobně vděční, že mě v rozhodujícím okamžiku mého života podržel a udělil mi milost,“ uvedl Balák v prohlášení. Ministerstvo spravedlnosti nebylo do Balákova omilostnění zapojeno, uvedl v březnu resort na Twitteru.

„Pro pana prezidenta snad bylo jeho rozhodování o to snazší, že mou práci v Lesní správě Lány devět let sleduje, a ví, co jsem v oboře se svými spolupracovníky v posledních letech vykonal,“ doplnil Balák.

„Prezident republiky prominul omilostněnému muži nepodmíněný trest odnětí svobody, peněžitý trest a dále trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního zástupce organizačních složek státu a jiných právnických osob s majetkovou účastí státu, a to s účinky zahlazení odsouzení. Tyto tresty byly uloženy za zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,“ uvedl tehdy mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

„Prezident republiky při rozhodování o milosti vzal jednak v úvahu, že omilostněný byl dosud bezúhonný, je prezidentu republiky znám jako mimořádně pracovitý a kvalifikovaný vedoucí zaměstnanec, zároveň však, po seznámení se s rozsudkem prvoinstančního soudu, který byl potvrzen odvolacím soudem, dospěl k závěru, že pro přísné odsouzení nebyla zřejmě rozhodná povaha činu, ale i to, kde odsouzený pracuje, což je hledisko, které trestní právo nezná,“ doplnil mluvčí.

Pardon, ale děláte si p*del?!

Na udělení milosti okamžitě začali reagovat politici. „Jsem překvapen rozhodnutím pana prezidenta udělit milost panu Balákovi. Obávám se, vzhledem ke všem okolnostem tohoto případu, že tento krok nepřispívá k důvěře občanů v právní systém naší země,“ řekl pro Českou televizi předseda vlády Petr Fiala.

„Pardon, ale děláte si p*del?! To snad není možné!“ kritizoval tehdy ostře Zemanovo rozhodnutí europoslanec Tomáš Zdechovský. Dodal, že milost má prezident udělit lidem ve zvláště závažných případech. Například ze zdravotních důvodů. Nikoliv svému hajnému, který „krade dřevo v oboře“.

„Skartovačka a razítko se Zemanovým podpisem vítězí nad spravedlností,“ napsal senátor Pavel Fischer. „Za mě je to na abdikaci,“ uvedl europoslanec Jiří Pospíšil.

„Je to furiantství prezidenta, který si zakládá na tom, že všechno dělá jinak, než ostatní a když mu dáte linkovaný papír, tak píše napříč,“ řekl redakci iDNES poslanec za ANO Radek Vondráček.

Prezident porušuje vlastní podmínky milosti

Zeman už před prezidentskými volbami v roce 2013 řekl, že milosti bude dávat jen ve striktně omezeném okruhu humanitárních případů. Jako podmínky si stanovil to, že pachatel nesmí mít na svědomí závažný trestný čin, musí mít závažné zdravotní problémy a zajištěné rodinné zázemí.

Tyto zásady několikrát nesplnil, například v květnu 2017 omilostnil doživotně odsouzeného dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka. V září minulého roku zase udělil milost Pavlu Podroužkovi, který byl odsouzen za krácení daní se škodou 9,7 milionu korun. Navíc mu prezident odpustil podmínku za to, že řídil v opilosti. Muž měl být v té době již tři roky těžce chronicky nemocný.