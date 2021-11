Zeman začal z nemocnice rozdávat úkoly. V pátek se spojí s Babišem, v sobotu s Fialou

„Prezident republiky se opakovaně setkal s vedoucím KPR (Kanceláře prezidenta republiky, pozn. red.), jehož prostřednictvím uložil KPR připravit návrhy rozhodnutí hlavy státu o přijetí demise vlády a pověření vlády plněním výkonu funkcí podle Ústavy České republiky, a to do ustanovení nové vlády,“ uvedl hradní mluvčí Jiří Ovčáček v tiskové zprávě.



Doplnil, že v pátek se Zeman spojí s Babišem, v sobotu pak bude jednat s Fialou prostřednictvím videokonference.

„Kancelář prezidenta republiky nepřetržitě zajišťuje v souladu se zákonem obstarávání věcí spojených s výkonem pravomocí prezidenta republiky stanovených Ústavou České republiky, ústavními zákony a zákony, dále s protokolárními povinnostmi a veřejnou činností prezidenta republiky. Další kroky jsou plánovány s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a platná opatření Ústřední vojenské nemocnice. Ve spolupráci s ÚVN bude využit mimo jiné šifrovaný systém videokonferencí,“ uvedl dále mluvčí Hradu.



Babiš ve čtvrtek uvedl, že mu ředitel ÚVN a Zemanův ošetřující lékař Miroslav Zavoral nabídl možnost mluvit s prezidentem online, nepovažuje to ale za vhodné. Je tak možné, že se premiér s hlavou státu spojí telefonicky. Redakce iDNES.cz oslovila Babiše i Fialu s prosbou o vyjádření.

Podle Ovčáčka se Zeman od úterý do čtvrtka opakovaně setkal se svými rodinnými příslušníky.



Právě ve čtvrtek dopoledne byl prezident přemístěn z jednotky intenzivní péče na běžné lůžko. Mluvčí nemocnice Jitka Zinke při té příležitosti uvedla, že Zeman byl v první polovině října hospitalizován kvůli zhoršení zdravotního stavu v důsledku zhoršeného příjmu potravy a tekutin.

„Zdravotní stav při příjmu do nemocnice nepochybně vyžadoval intenzivní péči. Léčba, a to zejména komplexní nutriční podpora, poskytnutá na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN, vedla ke zlepšení prezidentova klinického stavu,“ uvedla Zinke.

Kvůli zhoršující se epidemické situaci Ústřední vojenská nemocnice ve středu omezila návštěvy na akutních lůžkách, mezi které patří právě i ta na rehabilitačním oddělení. Ty tak mohou probíhat jen v odůvodnitelných případech, jako je návštěva u pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci či u osob ve špatném psychickém stavu souvisejícím s hospitalizací, a to po dohodě s vedoucím nebo ošetřujícím lékařem a za přísných podmínek.

„Pravidla jsou závazná pro návštěvy každého pacienta,“ napsala na dotaz iDNES.cz.



Prezident Zeman byl hospitalizovaný na JIP téměř před měsícem, 10. října. Ze zámku v Lánech ho tehdy převezla sanitka. O necelé dva týdny později, 22. října, pak mluvčí nemocnice Zinke sdělila, že díky komplexní léčbě specialistů ÚVN došlo k mírnému zlepšení jeho zdravotního stavu.

Kvůli Zemanově zdravotnímu stavu vzniklo devítičlenné lékařské konzilium. To se má poprvé sejít tento pátek. V souvislosti s podezřením, že by prezident nemusel být schopen plnit své povinnosti, začali zákonodárci uvažovat o dočasném zbavení Zemana jeho pravomocí. Předseda Senátu Miloš Vystrčil ve čtvrtek kolem poledne uvedl, že nyní považuje za logické počkat, zda bude Zeman schopen převzít demisi vlády. Pokud by se tak nestalo, bylo by podle něj třeba zeptat se nemocnice na prezidentův zdravotní stav.