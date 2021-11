Fiala vítá, že ho Zeman jmenuje premiérem. V sobotu se s ním spojí a informuje ho o shodě koalic

„Osobně jsem potěšen, že zdravotní stav pana prezidenta se zlepšil natolik, že mu už umožňuje přímo komunikovat s veřejností prostřednictvím médií,“ reagoval Fiala na Zemanův rozhovor na Frekvenci 1.



Se Zemanem se v sobotu spojí. „Budu ho informovat o tom, že zástupci obou koalic se dokázali velice rychle shodnout na hlavních programových principech a že jsou připraveni co nejdříve sestavit funkční vládu,“ doplnil.

Uvedl také, že vítá Zemanovo sdělení, že je připraven jej jmenovat premiérem a učinit všechny ústavní kroky nezbytné pro vytvoření nové vlády. „ČR je ve složité ekonomické i epidemiologické situaci a potřebuje novou vládu s jasným mandátem vycházejícím z výsledků voleb,“ uvedl.

Na rozhovor již reagoval i současný premiér Andrej Babiš. „Mohu potvrdit, že pan prezident funguje úplně normálně, mluví normálně,“ řekl s tím, že to „je ten starý dobrý pan prezident“.

Je prý připravený předat Zemanovi demisi vlády okamžitě po ustavení nové Sněmovny. Dodal, že o přesném termínu v pátek nehovořili.

Na Twitteru později doplnil, že Zemanova první otázka během jejich telefonického hovoru byla, zda platí, že kdyby Babiše pověřil sestavením vlády, odmítl by. „A já jsem řekl ano, odmítl bych to. Protože je to zbytečné. Polistopadový kartel plní svůj antibabišovský program a jednat se mnou odmítli,“ napsal.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka pro ČT uvedl, že Zemanova slova jsou důležité sdělení, které naznačuje, že by jeho následné kroky měly být v souladu s Ústavou. „Budeme připraveni na to, aby až vláda Andreje Babiše podá demisi, mohl být bezprostředně poté Petr Fiala jmenován premiérem a mohla vzniknout nová vláda. Vnímám to jako pozitivní signál toho, že by důležité ústavní kroky měly proběhnout v souladu s normálními očekáváními,“ dodal.

Na dotaz, zda by mohlo dojít k tomu, že Zeman bude mít vůči některým členům budoucí vlády výhrady, uvedl, že něco takového Ústava neumožňuje. „Jasně říká, že prezident na návrh premiéra jmenuje členy vlády. Myslím, že dnes je tady taková situace, že by nemělo docházet k lustraci kandidátů a komplikování ustanovení nové vlády,“ řekl.

Tady si nemá moc s kým vyřizovat účty

To, že by si prezident ještě své rozhodnutí o jmenování Fialy premiérem rozmyslel, je podle politologa Lukáše Valeše nepravděpodobné. „V rozhovoru prezident řekl, že Andrej Babiš pověření sestavení vlády nechce. Takže si myslím, že všechno nasvědčuje tomu, že to proběhne bez problémů. Navíc je to v době, kdy se pan prezident uzdravuje a byl přeložen na normální pokoj. Sice bychom to před půl rokem nečekali, ale vypadá to, že skutečně, jak sám prezident říká - Proběhne jmenování vlády respektive premiéra hladce,“ vysvětlil pro iDNES.cz politolog Valeš.

Ten však nevylučuje, že by se prezident mohl angažovat u výběru ministrů. „Můj osobní odhad ale je, že nebude dělat problémy ani v tomto případě. Ale samozřejmě jsme toho byli svědky v případě vlády Babiše, zejména s ministry za ČSSD. Ale tady si Zeman nemá moc s kým vyřizovat účty jako tomu bylo právě u ČSSD, takže osobně nepředpokládám, že by blokoval konkrétní jména,“ řekl Valeš.

Premiér Andrej Babiš také v pátek oznámil, že demisi podá písemnou formou. To je podle politologa možné. Podle Valeše může i prezident využít písemnou formu k pověření sestavení vlády.

„Stejně musí vyhotovit písemný akt. Minimálně při jmenování premiérem, kdy Fiala dostane od prezidenta podepsaný dekret. To, že jsme si zvykli, že to prezident předává osobně je jenom rituál. Jde tam, ale opravdu o to, aby pověření mělo i právní hodnotu. Ta vzniká teprve v okamžiku písemného pověření. Dokážu si představit, že kancléř přiveze panu Fialovi jmenování k sestavení vlády,“ vysvětlil politolog.