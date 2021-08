Prezident na Hradě přijme české velvyslance. Setkání zahájí projevem

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Každoroční poradu zahájil ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Ve svém krátkém uvítání poděkoval za spolupráci s prezidentem Milošem Zemanem, které si velice váží.

Porada tradičně trvá celý týden do pátku, přijetí na Hradě je jedním z tradičních bodů. Setkání hlavy státu s ambasadory tradičně prezident zahájil krátkým projevem.

Mluvil především o Afghánistánu a Tálibánu. „Situace v Afghánistánu určitě pozitivní není. Země by neměla poučovat ostatní v tom, co mají a nemají dělat. Působí to směšně,“ dodal.

Připomněl, že své názory na vývoj situace řekl už dříve při setkání v NATO. „Američané zaveleli, my za to zaplatili znehodnocením všech investic včetně smrtí našich vojáků,“ uvedl.

Do Afghánistánu se aliance bude muset vrátit, uvedl Zeman. Dodal, že jde o debakl a ostudu, před nimiž varoval. „Nejdříve však musí přijít vlna teroristických útoků,“ poznamenal Miloš Zeman.

Také připomněl, že z NATO vystupovat nechce. Opětovně však vyzval k jeho reformě.

Jsem český agent, řekl Zeman

„Nedávejte přednost ideologickým výkřikům, ale ekonomické práci pro naši republiku,“ sdělil prezident českým velvyslancům. Rusko má podle jeho slov nejlepší reference. Česká ekonomika by bez spolupráce přišla i o několik desítek miliard korun. Sám o sobě řekl, že je „českým agentem“.



Souhlasil s francouzským prezidentem Macronem, který na summitu v Londýně řekl, že „Rusko není nepřítelem, nepřítelem je mezinárodní terorismus“. Podle Zemana bychom se měli mít před Tálibánem na pozoru.



Setkání českých ambasadorů v pondělí zahájily projevy premiéra Andreje Babiše a ministra zahraničí Jakuba Kulhánka. Mluvili například o důležitosti ekonomické diplomacie a o hlavních spojencích, na které by se Česko mělo orientovat.

Andrej Babiš @AndrejBabis Co se Afghánistánu týče, chtěl bych opět vyzdvihnout vynikající práci velvyslance Balouna, ministra @JakubKulhanek, vojáků a pilotů a všech, kteří se zúčastnili improvizované, ale velmi úspěšné záchranné mise. To jsem řekl na setkání s velvyslanci. https://t.co/XleZBQHb3r oblíbit odpovědět

Kulhánek zmínil také české předsednictví Evropské unii, kterého se Praha ujme příští rok. Právě tato otázka by měla být jedním z témat, které v následujících dnech velvyslanci detailněji proberou.

Za zavřenými dveřmi probírali široké spektrum zahraničněpolitických, bezpečnostních, konzulárních, unijních a ekonomických témat.

Velvyslanecká porada se koná po roční přestávce, loni ji ministerstvo muselo odložit kvůli restrikcím spojeným s epidemií covidu-19. Řada velvyslanců měla problém se do Prahy dostat. Proto ji diplomaté odložili na leden, kdy se ale epidemická situace opět zhoršila a opět se neuskutečnila.