Milostivého léta využilo přes 15 tisíc lidí, stát odpustil 1,5 miliardy

Podle údajů EK ČR neklesl vlivem Milostivého léta průměrný počet exekucí na jednoho dlužníka. Stále činí asi 6,37 exekuce. To podle komory vypovídá o tom, že se zapojili spíše lidé s nižším počtem exekucí.

Akce, kterou inicioval šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný a poslanec za ANO Patrik Nacher, zcela zbavila exekucí 15 tisíc lidí. Jde tedy jen o ty dlužníky, kterým po využití Milostivého léta už jiná exekuce nezůstala.

„Z celkového počtu povinných fyzických osob evidovaných v Centrální evidenci exekucí (cca 712 000) mělo ML zcela očišťující efekt u 2,1 procenta. Případy typu ‚dlužník s šesti exekucemi uhradil tři exekuce v rámci ML‘ byly minoritní,“ uvedla EK ČR.

42 tisíc uzavřených exekucí činí asi 3,2 procenta z 1,3 milionu řízení, kterých se podle původních odhadů mohla akce týkat. To v minulosti připouštěli i autoři návrhu - řada dlužníků totiž nemá ani peníze na uhrazení jistiny a poplatku. Podle komory byla nízká i celková ochota dlužníků řešit svou situaci, o vyčíslení dlužné jistiny požádali povinní jen v 51 tisících případech.

„Překvapilo mě, jak malý zájem měli o tuto dobročinnou akci ze strany státu samotní dlužníci. Přitom mnozí na ní mohli opravdu vydělat. Pokud ani takto velkoryse nabídnuté řešení nepřiměje některé lidi, aby dostáli svým závazkům vůči věřiteli, pak opakování ML je přinejmenším diskutabilní,“ uvedl prezident EK ČR Jan Mlynarčík.

Veřejné rozpočty podle něj přišly kvůli ML o více než jednu a půl miliardy korun na odpuštěném příslušenství. Podle odhadů EK ČR by z této částky exekutoři mohli vymoci až 900 milionů korun. Naopak vrátilo se 390 milionů korun na jistinách.

Výborný se proti datům, která komora prezentovala, ohradil. „Přijde mi velmi nekorektní, že zde jsou vydávána data, která jsou zjevně nevalidní, neúplná, jen částečná. Exekutorská komora ČR vychází z centrální evidence exekucí, případně z dat, která byla dodána jednotlivými exekutory, ale je zjevné, že to zdaleka nejsou všechna exekuční řízení, která spadla do Milostivého léta a které se ještě do centrální evidence exekucí neprojevily,“ řekl. Jednotlivé exekutorské úřady totiž podle něj rozhodnutí o ukončení exekuce teprve vydávají, ve statistice proto nejsou. Může podle něj jít o zhruba polovinu případů.

Dodal, že podle vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny uznala jen ta ke čtvrtečnímu ránu 13 568 exekucí. „Ředitel VZP Zdeněk Kabátek predikuje, že kromě těch 13 568 rozhodnutí, která se týkají přes 10 600 osob, se to číslo po dokončení všech řízení jen u VZP dostane někam k 25 tisícům. Tedy je zjevné, že číslo 15 tisíc je hrubě nevalidní,“ doplnil Výborný.

Stejný závěr vyplývá podle Nachera i z dat pražského dopravního podniku, který jen za sebe eviduje na 11 tisíc zastavených exekucí.

Zopakoval také, že akce by se měla na podzim opakovat.

„Díky aktuálním číslům získaných od exekutorů máme přehled o tom, jaký byl o milostivé léto zájem. A také plníme část Programového prohlášení vlády, kde jsme se zavázali vyhodnotit dopad exekucí,“ komentoval již dříve data ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Milostivé léto umožnilo fyzickým osobám zbavit se dluhů u zákonem vyjmenovaných oprávněných věřitelů, jako jsou obce, pojišťovny nebo dopravní podniky. Dlužník musel zaplatit dluh na jistině spolu s poplatkem exekutorovi ve výši 750 korun (včetně DPH 862,5 korun), a to mezi 28. říjnem 2021 a 28. lednem 2022.