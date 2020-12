Obchody sice v pátek zůstanou otevřené, ale chodit by se do řady z nich podle nařízení správně nemělo

Praha Ve víru úprav matic a radosti obchodníků, že jejich provozovny se kvůli epidemickému zpřísnění neuzavřou, zapadl pod závěj informací fakt, že od pátku se neobnoví jenom zákaz nočního vycházení. Schválené mimořádné opatření vlády hovoří jasně také o omezení volného pohybu ve dne, od pěti ráno do jedenácti večer.

Češi by měli svoje domovy opouštět leda v nezbytných případech. To znamená, aby se dostali do práce a následně domů, aby si vyřídili nejnutnější pochůzky, případně navštívili příbuzné, co potřebují doprovodit k lékaři, vyměnit žárovku nebo přinést nákup. Výslovně se smí také vynést smetí, zajet na benzínku, skočit na poštu nebo do banky a vyzvednout děti ze školy nebo školky.

Co se týče samotného obcházení krámků a obchodních center, říká usnesení, že výjimku ze zákazu má obstarání „základních životních potřeb (například nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata).“



To nesouzní s předvánoční nákupní horečkou a pořizováním keramické sady pro babičku nebo ponožek pro tatínka. Přitom otevřené zůstanou všechny obchody, nejen ty s potravinami, léky, krmivem nebo hygienou; jen musejí zajistit, aby se v nim nekumulovalo více než jeden člověk na každých patnáct metrů čtverečních, a to včetně nedělí.

„Lidé mohou vykonávat nezbytně nutné cesty k obstarávání základních životních potřeb. Jde tedy především o to, aby lidé omezili pobyt na veřejných místech, mezi které patří třeba i obchody,“ sdělila pro Lidovky.cz Barbora Peterová, mluvčí ministerstva zdravotnictví na dotaz, jak si vykládat, respektive uvést v soulad povinnost zříci se zbytného opuštění domova a faktu, že všechny krámky nabízejí zboží.

Čistě formálně je tak bloumání mezi regály a věšáky při pátrání pro vhodném dárku pro tchyni porušením mimořádného opatření: sice je otevřeno, ale chodit by se tam nemělo.