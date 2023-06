Chystají se ožebračit důchodce, říká Schillerová. Okamura chce lámat rekordy

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Uděláme všechno pro to, abychom největší nespravedlnosti napravili,“ prohlásila šéfka poslanců ANO.

Pokud se její hnutí vrátí po příštích volbách k vládě, to, co předkládá pětikoalice, podle ní ANO napraví. „To, co předkládá vláda, není žádná důchodová reforma,“ uvedla Schillerová.

„Mně je úplně jedno, jestli tu bude přes noc nebo celý víkend, mám sil dost,“ řekl předseda druhého opozičního hnutí SPD Tomio Okamura. Řekl, že je klidně připraven zlomit i další časové rekordy.

Narážel tím na jednání Sněmovny v březnu, kdy koalici trvalo týden, než prosadila svůj plán na nižší valorizaci od června, a Okamura dokázal mluvit zhruba sedm hodin.

Poslanci začali ve čtvrtek v polednde projednávat návrh vlády zpomalit valorizace penzí a zpřísnit podmínky pro odchod do předčasného důchod. „Reagujeme na to, že důchodový systém je dlouhodobě neudržitelný,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL.

Důchody se navyšují pravidelně vždy od ledna. Nyní se zvedají o inflaci a o polovinu růstu reálných mezd. Od příštího roku by to mělo být o růst cen pro domácnosti důchodců a o třetinu růstu reálných mezd.

Předčasný důchod má být možný maximálně 3 roky před dosažením věku, kdy má člověk nárok na řádný důchod. Jít by do něj by mohli lidé, kteří pracovali a platili odvody 40 let.

Většinu věcí by SPD zrušilo, řekl Radim Fiala

„Je pravděpodobné, že většinu těch věcí by hnutí SPD zrušilo,“ řekl místopředseda této opoziční strany Radim Fiala s odkazem na možnost, že by se v budoucnu SPD podílela na vládě.

„SPD chce vládnout a bude vládnout po příštích volbách,“ zdůraznil.

„Rozhodně nehodíme zbraně do žita. Budeme bojovat,“ popsal, co budeme hnutí SPD na mimořádné schůzi dělat, i když má jen dvacet poslanců a omezené šance plánům vládní pětikoalice bránit.

Řekl, že ví, že vládlní koalice v jistou chvíli omezí řečnická vystoupení na dvakrát deset minut. S hnutím ANO druhé opoziční hnutí svou strategii nekoordinovalo, tvrdí Fiala.