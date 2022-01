Zdvihací plošina do letadla pro Zemana nebude, obrana zrušila výběrové řízení

Ministerstvo obrany zároveň pro iDNES.cz uvedlo, že chystá nové výběrové řízení. „Vzhledem k tomu, že službu k zajištění odbavení osob se sníženou pohyblivostí je potřeba zajistit, základna na nejbližší období připravuje vyhlášení nového výběrového řízení,“ doplnil Sýkora.

Redakce iDNES.cz oslovila i mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka, zda Miloš Zeman letos plánuje zahraniční cestu. Dosud však mluvčí na dotazy neodpověděl.

Po propuštění z nemocnice, kde byl Zeman několik týdnů hospitalizovaný však v rozhovoru pro CNN Prima NEWS loni v prosinici prohlásil: „Nepodívám se už do Izraele ani do Číny, což mi je samozřejmě líto.“ To, zda se někam prezident letos chystá s ohledem na svůj zdravotní stav, se tedy zatím přesně neví.

Obrana několik měsíců marně poptává takzvaný ambulift - zařízení, které vyzvedne vozíčkáře přímo na palubu letadla. Plošinu má k dispozici například pražské letiště, prezident ale cestuje z armádního letiště v Kbelích.

O zakázku - Služba k zajištění nástupu a výstupu prezidenta ČR se sníženou pohyblivostí do letounu A-319 však příliš velký zájem není.

Obrana počítala se zajištěním 10 až 20 letů

Resort požaduje, aby šlo o dostupný nástup a výstup. Má se jednat o asistenci mezi léty 2021 až 2023, kdy Miloši Zemanovi končí prezidentský mandát. Obrana počítala se zajištěním 10 až 20 letů. Hodnota zakázky se pohybuje ve výši 2,4 milionu korun.

„Do výběrového řízení na zajištění služby se nepřihlásil žádný uchazeč. Výběrové řízení tedy bude zrušeno. Zřejmě v příštím týdnu bude vyhlášeno nové,“ uvedla loni v září pro Seznam Zprávy Jana Zechmeisterová z tiskového oddělení Ministerstva obrany.

To se nezměnilo ani při třetím výběrovém řízení. „Do třetího kola se přihlásil pouze jeden uchazeč. Jeho nabídka se stále ještě posuzuje. Nemohu Vám tedy zatím poskytnout žádné podrobnější informace,“ uvedla loni v listopadu pro iDNES.cz Zechmeisterová.

Naposledy prezident letěl do Brna

V zadávací dokumentaci ministerstvo uvádí, že vítěz má zajistit důstojný nástup a výstup. Právě ten nyní kbelské letiště pro vozíčkáře zajistit nemůže. Naposledy loni v září kvůli tomu letěl prezident na zahájení školního roku do Brna nikoli airbusem, ale letounem CASA.

Do něj lze najet výklopnou rampou. Oproti strojům běžně užívaným ústavními činiteli ale nabízí tato letadla nižší cestovní komfort. A to hlavně kvůli hlučnosti, protože kabina na rozdíl od dopravních airbusů není odhlučněná.

V minulosti pro přelety v Česku politici používali především armádní vrtulníky. K dispozici měli také menší letouny Jak-40, které ale už byly z armádní výzbroje vyřazeny, životnost končí i dalšímu menšímu letadlu Challenger.

Strojů CASA má armáda k dispozici šest, dva nejnovější dostala letos. Využívá je například k dopravě vojáků na mise, k cvičením nebo k přepravě materiálu. Slouží ale také pro přepravu politiků nebo úředníků na střední vzdálenosti, tedy především po Evropě.

Prezident Miloš Zeman má dlouhodobě potíže s pohybem kvůli onemocnění nohou, léčí se s neuropatií. Loni na jaře oznámil, že se přesune na vozík. Od dubna 2021 absolvuje takto oficiální schůzky a návštěvy za pomoci asistentů a ochranky.