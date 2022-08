Méně topte a šetřete. Resort průmyslu a obchodu chystá kampaň k úsporám

Rostoucí ceny pohonných hmot, potravin, ale také energií a vytápění tvrdě dopadají na Čechy. Podle nedávného průzkumu agentury Ipsos rostou obavy Čechů ze zdražování. Čtvrtina domácností se již musela se svými výdaji uskromnit a v případě dalšího růstu cen energií pak plánuje šetřit až osm z deseti domácností.

Co se týče právě energií, vzorem jim chce být v tomto ohledu samotný stát. Vláda totiž již dříve deklarovala, že chce jít s úsporami energií příkladem. Proto koncem července projednala manuál, který má orgánům státní správy sloužit jako návod, jak dosáhnout snížení spotřeby energií. „Energetické úspory jsou tou nejlepší zbraní v naší energetické válce proti Putinovi. A je nejvyšší čas tuto zbraň naplno používat,“ prohlásil tehdy ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v něm například radí instalovat termostaty a nastavit teplotu, která se pohybuje okolo 21 stupňů Celsia. Manuál také klade důraz na vzdělání zaměstnanců, užívání energeticky úsporných spotřebičů nebo možnosti rekonstrukce budovy.

Stát bude radit, jak ušetřit

Resort připravil rady i pro domácnosti. Mezi nimi jsou například doporučení na využití úsporné sprchové hlavice, reflexní folie za radiátory či správné izolace dveří a oken.

„Největší potenciál pro snížení spotřeby energií je u vytápění, na které domácnosti spotřebují zhruba 60 procent energií. V přepočtu na metr čtvereční je spotřeba energií v domácnostech na vytápění třetí nejvyšší v celé sedmadvacítce,“ popsala Miluše Trefancová z tiskového odboru. Dodala, že každý stupeň dolů znamená snížení spotřeby zhruba o 5 procent, a proto resort doporučuje zejména během zimy méně topit a snížit využívání teplé vody.

„Že je reálné dosáhnout větších energetických úspor, ukazuje zkušenost MPO. Na začátku roku jsme snížili teplotu v kancelářích o 1,5 stupně, teplotu na chodbách a sociálních zařízeních o 3 stupně a snížili jsme také teplotu vody. Tato opatření nám umožnila snížit spotřebu plynu o 24 procent,“ doplnila Trefancová.

Zvýšit povědomí o možnostech dalšího šetření pak chce však ministerstvo i jinak: „Kampaň k energetickým úsporám se chystá na konci léta,“ uvedla Trefancová.

V tomto ohledu Česko následuje doporučení Evropské komise, která právě informační kampaně, jež budou vyzývat k mírnějšímu vytápění domů a bytů, členským státům doporučila. Například Francie plánuje informační kampaň na podzim. V rámci ní plánuje tamní tamní vláda změnit zvyky francouzských domácností tak, aby omezily svou spotřebu v exponovaných dobách.

Co všechno bude obsahem české kampaně, není nyní jasné. Resort a mluvčí Vojtěch Srnka ani po urgencích doplňující dotazy nezodpověděl.

Průzkum i osvěta

K připravované kampani si resort nicméně podle registru smluv objednal již průzkum, který má zjistit povědomí obyvatel České republiky o energetických úsporách, jak vnímají občané současnou energetickou krizi či angažovanost státu v boji s energetickou krizí. Průzkum za 274 300 korun má provést výzkumná agentura Data Collect.

Objednávka průzkumu trhu k plánovaní kampani ministerstva průmyslu a obchodu.

Kromě kampaně ministerstvo připravuje také osvětový program s názvem Úspory. Podle registru smluv má tvorbu takového programu na starosti Pavla Vargová. Dodat má vše do 31. srpna.

„MPO poptává tvorbu osvětového a popularizačního programu včetně pracovních listů, metodiky, loga programu, názvu programu, odborného školení a následné supervize, který bude zaměřený na úsporu energií a udržitelnou spotřebu vody a tepla zejména ve školách a v domácnostech, ale i v dalších oblastech společnosti. Aktivity vycházející z tohoto programu povedou k osvojování vzorců chování a pochopení hlavní myšlenky v rámci boje za energetickou nezávislost, která spočívá v motivaci a zaujmutí aktivního přístupu každého jedince. Ten svým šetrnějším a úspornějším chováním může mít pozitivní vliv nejenom na sebe a své nejbližší okolí, ale i na celou společnost,“ uvádí se ve specifikaci zadání.

V komunikaci je co dohánět

MPO i samotná vláda má nicméně podle odborníků v komunikaci energetické krize a potřebných úspor co dohánět. Podle politického marketéra Daniela Zemana z brněnské PR agentury Lesensky.cz je téma energetické krize pro Česko velmi důležité. „Energetická krize může být s dopady na životy a peněženky lidí srovnatelná s prvními dvěma vlnami koronaviru,“ poznamenal s tím, že však doposud nezaznamenal rozumnou komunikaci v tomto ohledu.

„Zatím se nezdá, že by vláda vyvíjela nějakou iniciativu v informování lidí, na co se připravit, co se může stát. Zajímavé je, že vláda nedokázala více prodat ani relativní úspěchy, jako je naplnění plynových zásobníků,“ doplnil. Podle něj by si kroky vlády ohledně zmírnění dopadů energetické krize zasloužily i projev současného premiéra Petra Fialy v televizích.

Prostor pro zlepšení vidí i Gabriela Vondrušová, výkonná manažerka Institutu prevence a řešení předlužení a spoluzakladatelka iniciativy Pro energie bez exekucí.

„To, že budeme muset všichni šetřit energiemi, už není otázka volby. Domnívám se, že spíše než nařídit a přikázat například razantní snížení vytápění v obýváku, nemocnicích nebo pečovatelských domech, se nám zdá lepší motivovat lidi k této úspoře, najít společné řešení a především zvýhodnit ty, kteří energií budou šetřit nebo si spotřebu rozloží v čase,“ popsala.

Odbornice také poukázala na fakt, že z výzkumu s PAQ research vyplývá, že 58 procent domácností by uvítalo průběžné informace o své spotřebě přepočtené na koruny. Stát by podle ní měl lépe komunikovat i to, jak se mají lidé vypořádat se svou aktuální situací, tedy například s několikanásobně vyššími zálohami.

Komunikace vlády by měla vždy zohlednit potřeby dané domácnosti. „Jiné jsou pro domácnosti, které jsou na hranici chudoby a které často už nemají, kam sáhnout. Určitě není na škodu je motivovat ke snížení spotřeby, ale často víme, že tyto domácnosti už moc nemají kde brát. U nich není moc reálné si například vyměnit okna nebo spotřebiče za úspornější, protože je to náklad, který nejsou schopní pokrýt. Zde je pak nejlepší komunikovat s nimi právě řešení této svízelné finanční situace, například využití Příspěvku na bydlení nebo dalších státních sociálních podpor a napojení na místa, kde jim skutečně pomohou,“ uvedla odbornice. K domácnostem, které s rozpočtem vycházejí by pak podle ní měla směřovat komunikace zaměření na další dlouhodobá řešení.