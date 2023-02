Rakušan řeší „stomilionovou díru“, ve státní IT agentuře je mimořádná kontrola

V pondělí o tom informoval server Neovlivní.cz. Státní agentura NAKIT byla dodavatelem zakázky na modernizaci Czech POINT, kterou si od ní vnitro objednalo. Ke konci loňského roku se ale zjistilo, že požadované služby nedodala.

„Jakmile jsem dostal informaci, že NAKIT zakázku i přes opakované sliby nedokáže splnit a požaduje za ni víc peněz, ministerstvo vnitra zakázku zastavilo,“ řekl serveru Rakušan.

Ministr nařídil provést v agentuře mimořádnou kontrolu. „Jakmile budu znát výsledky, podniknu na jejich základě další kroky. Nicméně důležité je, že jsme zakázku zastavili dřív, než jsme za ni zaplatili, takže nám nevznikla žádná finanční újma,“ řekl ministr serveru Neovlivní.cz.

To, že ministerstvo za zakázku nezaplatilo, ale podle serveru neznamená, že státu nevznikla škoda. NAKIT totiž podle vyjádření zaměstnanců platil externím dodavatelům. „Jde téměř o 100 milionů korun, které NAKIT proplatil,“ řekl serveru pod příslibem anonymity jeden ze zaměstnanců agentury. Podle něj se ukázalo, že to, co firmy za peníze dodaly, je nepoužitelné, nebo využitelné jen zčásti. „Vnitro to NAKIT odmítlo proplatit, a v agentuře je tak stomilionová díra,“ dodal zaměstnanec.

„Je z toho velké pozdvižení, všichni se v tom nyní hrabou a zjišťuje se, kde se stala chyba. Dva roky se čerpaly služby a nemají výsledek,“ popsal serveru jeden z pracovníků NAKIT, ovšem pod podmínkou anonymity.

Dlouholetý šéf NAKIT Vladimír Dzurilla nechtěl zakázku komentovat s odůvodněním, že v agentuře už nepracuje a nemůže za ni hovořit. Mluvčí NAKIT Lukáš Trnka pouze uvedl, že do skončení kontroly se agentura k zakázce nemůže vyjadřovat.

Projekt Czech POINT, tedy Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, umožňuje komunikaci občanů se státem prostřednictvím jednoho místa. Na něm je možné získat data z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné správy nebo úředně ověřit dokumenty a listiny. V současnosti je v Česku 7 364 poboček Czech POINT, v drtivé většině na obecních úřadech a na pobočkách České pošty.

Agentura NAKIT byla založena k 1. únoru 2016 jako servisní organizace ministerstva vnitra. Poskytuje služby v informačních a komunikačních technologiích. Mimo jiné zajišťuje koncepční rozvoj kritické komunikační infrastruktury a bezpečné řešení sdílených služeb státu.

Po Dzurillově odchodu ke konci loňského roku vede agenturu dočasně vedoucí jejího právního odboru Jan Ďoubal. Na místo ředitele vypsalo vnitro výběrové řízení. Původně byl na tuto funkci navržen právník Vladimír Chrástecký. Server Neovlivní.cz ale v prosinci uvedl, že Chrástecký byl v minulosti pravomocně odsouzen za nadržování zlodějům.