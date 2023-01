Stát zvažuje vznik vlastních zásob léků. Nejdřív ale musí změnit zákon

Nedostatek léků na chřipku trápí Česko již několik měsíců. Výpadky se ale dotýkají třeba i antibiotik. Ministerstvo zdravotnictví nyní zvažuje, že by některé léky mohly být v zásobách státu. Potažmo ve Správě státních hmotných rezerv. Novinka by potřebovala změnu legislativy. Pro redakci iDNES.cz to potvrdil resort zdravotnictví i správa rezerv.