Ministerstvo nabídlo zdravotníkům zvýšení platů, s mladými lékaři se nedohodlo

Zástupci resortu lékařům nabídli navýšení platů v řízených nemocnicích od 1. ledna příštího roku, k dalšímu navýšení by pak mělo dojít od 1. ledna 2025. Nové platy by pak měly představovat 1,5 až trojnásobek průměrné mzdy podle délky praxe. Návrh ale zástupci lékařů a odborářů zamítli, ministerstvo totiž neuvedlo konkrétní částku pro rok 2024.

Návrh ministerstva je podle Policara lepší než navyšování platových tarifů podle nařízení vlády. To by znamenalo, že se všem zdravotníkům přidá stejná částka. Podle návrhu by se ale platy zvýšily těm lékařům, kteří je mají bez přesčasů nižší.

„Nejvíce komplikovaný bod je systém odměňování zdravotníků. Představené modely nepovažujeme v tento moment za šťastné,“ uvedl viceprezident České lékařské komory Jan Přáda.

„Představa ministerstva zdravotnictví nebyla vyčíslena objemy finančních prostředků. Navrhli jsme sjednotit odměňování ve všech českých nemocnicích bez ohledu na to, jakou mají formu,“ uvedla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková. Na přechodnou dobu by se podle ní měly zavést jednotné platové tabulky.

Shodli se ale například na změnách ve vzdělávání či na nových pracovních podmínkách. Ty by měly podle zástupců ministerstva začít platit okamžitě. V každé přímo řízené nemocnici by tak měl být určen koordinátor vzdělávání, do konce roku vznikne také kontaktní místo pro stížnosti na nedodržování podmínek vzdělávání.

Nejpozději do 1. ledna 2025 by podle návrhu mělo dojít také k zákonnému zakotvení volna před atestační zkouškou, v prvním čtvrtletí příštího roku navíc začnou pravidelná setkání ke změnám ve vzdělání zdravotníků.

Ministerstvo zároveň chystá národní plán pro lidské zdroje ve zdravotnictví. Podle Policara bude garantovat zajištění dobrých podmínek a dostatku kvalifikovaných, efektivních a motivovaných zdravotníků.

Zástupci ministerstva se s lékaři a odboráři znovu sejdou v pondělí 13. listopadu.

Lékaři žádali změnu zákoníku práce, která od letošního října zdvojnásobila objem možné dobrovolné přesčasové práce až na 832 hodin za rok a fakticky znemožnila dosud běžný 24hodinový pobyt na pracovišti.

Ministři zdravotnictví a práce přislíbili, že předloží novelu, která jejich požadavky zapracuje. Zástupci Sekce mladých lékařů a spolku Mladí lékaři navržené znění odmítli, žádali například za 24hodinové služby speciální finanční odměnu.

Podle informačního systému o průměrném výdělku letos v prvním pololetí průměrná mzda lékařů specialistů ve veřejných a státních zařízeních činila 104 652 korun. Celkem 42 procent z toho tvořily příplatky, náhrady a odměny. Měsíčně odpracovali v průměru 20,4 hodiny přesčasů.

Zástupci sekce ministerstvo v úterý na Facebooku za to, že s nimi nejedná, kritizovali. Příslib nového zákona podle nich situaci nevyřeší a protest neodvrátí.