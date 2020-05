Ministerstvo zdravotnictví připraví kvůli koronaviru zákon s dočasnou platností, uvedl Vojtěch

Ministerstvo zdravotnictví připraví zákon pro boj s koronavirem, který bude mít dočasnou účinnost. Na Twitteru to uvedl ministr Adam Vojtěch (za ANO). Mimořádná opatření bude schvalovat vláda. Kabinet tak nadále hledá způsob, jakým zajistit platnost opatření i po konci nouzového stavu, který Sněmovna schválila do 17. května.

„Hledáme cestu, jak po nouzovém stavu nadále ochránit občany před epidemií. Po poradě ústavních právníků, ministerstev zdravotnictví a vnitra a vlády jsme začali psát speciální zákon pro boj s koronavirem. Bude dočasný a mimořádná opatření bude schvalovat vláda. Ve čtvrtek ho předložím na vládu,“ napsal Vojtěch.

Deník N v úterý na základě informací od náměstka ministra vnitra Petra Mlsny uvedl, že zákon by resortu zdravotnictví umožňoval vydávat větší množství mimořádných opatření než v současnosti, kontroloval by jej ale kabinet. Zákon by byl účinný do konce roku.

V pondělí vláda přerušila projednávání novely zákona o ochraně veřejného zdraví, která by ministerstvu zdravotnictví dala například možnost zakázat nebo omezit činnost obchodů nebo regulovat hromadné akce. Ministerstvo vnitra následně mělo do čtvrtka připravit návrh dalšího postupu formou novely ústavního zákona o bezpečnosti České republiky.



Podle Deníku N by ministerstva skutečně měla novelu ústavního zákona připravovat, ale v širším měřítku. „Protože když se to začne podrobně analyzovat, je tam těch problémů víc. Nebavíme se jen o stavu epidemie, ale třeba o kybernetickém nebezpečí,“ řekl serveru Mlsna.