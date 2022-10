Změna zákona zabrání výpadkům léků. Distributoři by se zásobovali, řekl Válek

„Některé léky zmizely z evropského trhu, protože se jejich komponenty vyrábějí v Číně či Rusku,“ řekl Válek (TOP 09). Vláda proto podle něj, aby zabránila delší nedostupnosti léčiv vyráběných v Česku, zařadila farmaceutické firmy vyrábějící léčiva mezi obory, které budou mít kvůli růstu cen energií podporu od státu.

V delším horizontu by podle něj mohla situaci zlepšit změna zákona, která by firmám distribuujícím léky nařídila u vybraných nezbytných druhů léků držet třeba tříměsíční zásobu. Válek chce téma také otevřít na příštím jednání ministrů zdravotnictví Evropské unie, které Česko v současné době předsedá. Diskutovat chce i s výrobci léků, jak dostupnost léků může EU podpořit.

Důvody výpadků léků jsou různé, některé účinné látky i léčiva různých výrobců vyrábí stejné továrny. „V posledních 30 letech evropští výrobci detašovali do Asie veškerou výrobu substancí,“ řekl k tomu poslanec Petr Fifka (ODS). Jiné léky se vyrábějí vždy po nějakou dobu, pak je nahradí ve výrobě jiné. Problém pak nastane, pokud se lék spotřebuje dříve, než se plánovalo, dodal.

Podle poslance a dětského lékaře Davida Kasala (ANO) byl měl Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) lékaře jednoduchou formou o výpadcích informovat. „SÚKL si myslí, že první, co udělám ráno, když přijdu do ordinace, je, že si zapnu internet a budu brouzdat po jejich webu, jaké léky nejsou,“ uvedl. Podle něj by byla třeba jednoduchá informace, například skrze lékařský software při předepisování léku.

Antibiotika nebo framykoin

Mezi chybějícími léky je například mast framykoin, která chybí opakovaně, nebo právě antibiotika penicilin, dalacin nebo sirup ospen. Aby přitom lékař zjistil nedostupnost léku, musí si je jednotlivě vyhledat v databázi SÚKL, souhrnný seznam aktuálně nedostupných léků ústav nepublikuje.

Podle České lékárnické komory za nedostupností některých léků na recept stojí i jejich příliš nízká cena na českém trhu, protože výrobci je raději dodají do zemí, kde je cena vyšší. Většina léků má však podle lékárníků dostupnou alternativu se stejnou účinnou látkou. Některé léky zase podle komory umí lékárníci vyrobit na objednávku z jednotlivých surovin.

Dlouhodobě tak vyráběli například náhradu antibiotické masti na předpis framykoin, která se používá k léčbě kožních infekcí, poranění či popálenin, nebo očních kapek ophthalmo-septonex pro léčbu zánětů spojivek.