Ministerstvo zdravotnictví zrušilo zákaz vývozu dezinfekce z Česka, podle rezortu už pro to není důvod

PRAHA Ministerstvo zdravotnictví zrušilo po pondělním souhlasu vlády čtyři opatření proti šíření nového typu koronaviru včetně například zákazu letů do Číny. Vyplývá to z výsledků jednání kabinetu zveřejněných na jeho internetových stránkách. Opatření se zákazem přímých letů do Číny a zákazem přijímat v Číně, Hongkongu a Íránu žádosti o víza podle ministerstva už nejsou potřeba, protože je nahradily obecnější zákazy. Neplatí už ani zákaz vývozu dezinfekce z Česka, pro který podle resortu už pominuly důvody.

Vyvážet dezinfekční přípravky do zahraničí zakázalo ministerstvo 5. března. Cílem bylo zajistit dostatek dezinfekce pro osobní hygienu na území ČR. Podle nového rozhodnutí ale už není zákaz nutný. „Situace na trhu se změnila. Došlo k uzavření řady smluv a ČR dospěla k závěru, že je schopna zajistit přípravky osobní hygieny určené na dezinfekci rukou pro potřebné pracovníky, není již důvodu pro další působení mimořádného opatření,“ uvedl resort.

Zeman stvrdil řadu vládních zákonů. Změní se podmínky insolvencí i fungování Airbnb K zákazu letů do Číny, která byla prvním ohniskem nemoci covid-19, přistoupil stát 3. února. „Vzhledem k tomu, že vláda ČR přijala usnesení, kterým se nařídil zákaz vstupu pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území ČR, odpadly tak důvody pro existenci úžeji zaměřeného zákazu letů z Číny,“ uvedl resort. Obdobně zdůvodňuje ministerstvo i zrušení ochranného opatření, které od 10. února nařídilo nepřijímat žádosti o víza a pobytová oprávnění na zastupitelských úřadech v Číně a Hongkongu. Totéž se týká stejně formulovaného opatření, které od 7. března zakazovalo přijímat žádosti o víza zastupitelskému úřadu v Teheránu.