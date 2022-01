Samotesty na covid do běžných košů nepatří. Ministerstvo radí, kam je vyhodit

Samotesty patří do komunálního odpadu, nesmí se ale mezi něj volně vyhazovat. Ve firmách musí zaměstnavatel zajistit speciální koš s pevným plastovým pytlem, do kterého se použité testy vhazují.

„Nesmí nastat situace, že zaměstnanci budou volně odkládat použité samotestovací sady do různých košů ve firmě,“ uvádí ministerstvo životního prostředí v tiskové zprávě.

Ministerstvo na vyhazování testů doporučuje pytel s minimální tloušťkou 0,2 milimetru. Pokud však není dostatečně tlustý pytel k dispozici, je možné ho nahradit dvěma užšími pytli v sobě.

Do 24 hodin po použití testů je nutné pytle pevně zavázat, aby nedošlo k tomu, že se testy vysypou volně do popelnice nebo do kontejneru. Ministerstvo také doporučuje vnějšek pytle vydezinfikovat. Pytel s testy by se následně neměl nechávat nikde mimo popelnici nebo kontejner.

„Po manipulaci s odpadem si pokaždé pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel,“ doporučuje ministerstvo. Všechna doporučení slouží zejména k tomu, aby se minimalizovalo riziko nákazy pro ostatní, kteří nakládají s odpady.

Od pondělí probíhá ve firmách testování všech zaměstnanců dvakrát týdně antigenními samotestovacími sadami na covid-19. Nový režim testování by měl platit dva až tři týdny. Ve školách se žáci od pondělí testují pouze jednou týdně v pondělí.