Plán úspor ministra Beka: spojovat školy. Uvažuje se i o svozu žáků autobusy, hejtmani jsou proti

„Máme na počet obyvatel nejvyšší počet škol v Evropě. České školství trpí rozdrobeností,“ prohlásil ministr. Byť neplánuje zánik škol v menších obcích, současná situace je podle něho neudržitelná. Rozpočtovou nadějí by proto mohlo být svazkování škol, tedy administrativní spojování škol do větších celků. To by podle Beka ušetřilo státní i obecní kase část nákladů, hlavně personálních. Školy by totiž mohly sdílet jednoho ředitele, účetní, školního psychologa a třeba i kuchařky. Žáky by dokonce někde mohl svážet i školní autobus.

Svaz měst a obcí Bekův záměr vítá, stejně tak i školské odbory. Ovšem má to jeden zádrhel: nesmí za tím být skryt záměr úplného rušení menších škol. „Svazkové školy jsou projekt, který podporujeme. Vidíme v tom budoucnost zachování dostupnosti základního školství v regionech mimo velká centra,“ řekl serveru Lidovky.cz předseda Svazu měst a obcí František Lukl. Šéf odborů František Dobšík navíc apeluje na svobodné rozhodnutí obcí. „Určitě by to mělo zůstat na bázi dobrovolnosti,“ uvedl.