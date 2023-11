Nové přijímačky stihneme, slibuje ministr Bek. Co doporučuje studentům, aby se úspěšně přihlásili?

„Nehrozí riziko, že by došlo k narušení předpokládaného harmonogramu. Nemusíme se obávat, dá se to zvládnout,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz ministr školství Mikuláš Bek (STAN) s tím, že elektronický systém nyní vytváří vlastními silami Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).

Jeho první část by měla být hotová do poloviny ledna. „Bude tedy dostatek času na to, aby se s ním všichni mohli seznámit,“ zdůrazňuje. Přihlášky by pak žáci měli podávat od 1. do 20. února, a to elektronicky, možnost papírové přihlášky nicméně zůstane zachována.