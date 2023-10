Nejsem ochoten uzavřít deal s Babišem, míní Rakušan, proč se ho chce ANO zbavit

„My jsme se s kriminální kauzou Dozimetr vypořádali,“ řekl ministr vnitra.

Jediný člověk stíhaný v korupční kauze Dozimetr, který měl něco společného s hnutím STAN, už není členem hnutí, uvedl Rakušan. Myslel tím bývalého náměstka pražského primátora a exstarostu městské části Praha-Lysolaje Petra Hlubučka.

Odmítl výtky politiků ANO, že může jako ministr vnitra zasahovat do vyšetřování korupční kauzy Dozimetr. „Zaklekávání není součást mého politického DNA,“ prohlásil ministr vnitra.

Znovu se ohradil i proti tomu, že mu styky s organizovaným zločinem vytýká Babiš. „Člověk, který chtěl s Krejčířem ovládnou ČEPRO, by neměl mluvit o organizovaném zločinu,“ prohlásil šéf hnutí STAN.

„Bezpečnostním rizikem pro Českou republiku je každopádně člověk, který demokratické zřízení v naší zemí nazývá novou totalitou,“ řekl také Rakušan na Babišovu adresu.

Ve svém vystoupení mluvil o tom, proč se ho podle něj ANO chce zbavit. „Nejsem ochoten uzavřít žádný deal s Babišem,“ nabídl ministr vnitra a šéf hnutí STAN Rakušan.

„Vy jste byli v koalici, která čítala dvě strany, vlastně tři a v té koalici nebyly dobré vztahy. My máme pětikoaliční vládu, máme mnohem lepšího premiéra. Vrátil naší zemi na západ, kam patří, a naše spory řešíme věcně a řešíme je bez křiku. On nám nenadává, on nás nezostuzuje na svých tiskových konferencích,“ postavil Rakušan premiéra Petra Fialu do protikladu s jeho předchůdcem, šéfem ANO.

Předseda Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš vytkl opozici, že její dosavadní působení ve Sněmovně nemělo podle ně až na výjimky nic společného s konstruktivností. Za schůzí vidí snahu opozice o zviditelnění.

Do rozpravy je přihlášeno 61 poslanců, zatím se ale u řečnického pultu střídají ministři a rekapitulující, co se jim ve vládě podařilo. Vystoupili už i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a ministryně obrany Jana Černochová.

Řečníci bez přednostního práva, tedy řadoví poslanci dostanou šanci vystoupit až poté. Strany se už domluvily, že jednat se má do dvou hodin po půlnoci a pokračovat bude jednání opět ve středu v 9 hodin ráno.

Přímý přenos jednání Sněmovny