Rakušan ve videu uráží lidi z Karviné a mluví o cenzuře, je to však podvrh

„Bylo by to legrační, kdyby problematika zneužívání AI (umělé inteligence) nebyla ve skutečnosti tak nebezpečná. Před bezpečnostní experty staví úkol, jak se s jejím nástupem vypořádat. My ostatní mezitím musíme používat zdravý rozum a ověřovat si informace,“ komentoval v sobotu deepfake video a hrozbu umělé inteligence ministr.

Deepfake video vzniklo v návaznosti na debatu v Karviné, které se odehrála v pondělí v rámci turné hnutí STAN a samotného Rakušana po českých městech zvané Debata bez cenzury. Samotný obrazový záznam je pravý, ale Rakušan v něm samozřejmě mluví o něčem jiném a před dávnou dobou.

„Odpovím na něco jiného“

„Právě odcházím ze Sněmovny, abych vydrbal s dezolátama v Karviné. Přijďte se ptát, co vás zajímá, já vám odpovím na něco jiného a vaše komentáře pak zcenzuruju,“ zní z úst Rakušana v deepfake videu.

Redakce iDNES.cz oslovila samotného Rakušana, zda kvůli podvrhu podal trestní oznámení či zda v rámci ministerstva plánuje systémové řešení pro boj s umělou inteligencí. Dosud však na dotazy nereagoval.

Deepfake videu čelil i premiér

Rakušan však není první český politik, který čelí deepfake videu. Nedávno mu čelil také premiér Petr Fiala. Deepfake video se rovněž šířilo prostřednictvím sociálních sítích.

„Co furt máte za problém, tak vám trošku sebereme více peněz, no. Však na tom nic není, já taky z vás peníze musím nějak dostat, abych se měl dobře. To taky není jen tak, z někoho dostat pár tisíc,“ vložila AI slova do úst premiéra, kdy však v daném deepfake videu není nikterak emočně modulován a AI hlas dávkuje. Buď jde o nedokonalou práci, nebo záměr, aby bylo patrné, že jde o „legraci“.