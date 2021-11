Vojtěcha zklamalo doporučení AntiCovid týmu. Shodují se pouze na uznávání PCR testů

„Obdržel jsem stanovisko AntiCovid týmu. Popravdě mě zklamalo. Říkají hlavně to, co dělat nemáme. V doporučení, co naopak dělat máme, nevidím žádné nové, konkrétní kroky, které bychom aktuálně už nedělali,“ napsal Vojtěch na Twitteru.

AntiCovid tým, který sestavila koalice SPOLU na pomoc současné vládě v boji proti koronaviru, nechce zvolit rakouský model. Souhlasí ale se zrušením samotestů a antigenních testů, pokud je pro PCR dostatečná kapacita, zmínil Vojtěch stanovisko skupiny.

„Respektujeme jejich pohled a na pondělní vládu proto půjdeme s opatřením, které zavede OTN jen s PCR testy,“ dodal ministr.

Členové AntiCovid týmu o koronavirových opatřeních jednali v pátek. Shodli se na návrzích, které předložili k posouzení Národnímu institutu pro zvládnutí pandemie.

„Navrhli jsme postupy, předali jsme naše návrhy a diskutovali jsme o tom, jaké jsou vhodné a uskutečnitelné, aby kroky nezpochybnily soudy. Nenašli jsme žádnou třecí plochu, patrně díky tomu, že jednali odborníci, kterým jde o zvládnutí epidemie,“ řekl v pátek Vlastimil Válek, který návrhy předal Vojtěchovi.

Podle Válka jde o základní a pozitivní změnu v komunikaci s ministerstvem. AntiCovid tým se bude s odborníky z ministerstva scházet každý pátek, aby konzultovali své názory na další řešení epidemické situace.



Přísnější opatření by mohla platit od 29. listopadu. Ve hře byla také opatření podobající se rakouské strategii, tedy úplné omezení vstupu na kulturní a sportovní akce, do restaurací a fitness center lidem, kteří nejsou očkovaní nebo nemají protilátky po prodělání covidu.