Válek: Chystáme bonusy za pravidelné prohlídky, vedou k efektivní léčbě. Je to podobné jako servis aut

„Věřím, že nebude nutné zavést respirátory jako povinné. Jsem přesvědčený, že proočkování rizikových skupin a smysluplné dobrovolné nošení respirátorů povedou k tomu, že nebude potřeba zavádět žádná restriktivní opatření či příkazy,“ vysvětluje ministr zdravotnictví.

V rozhovoru pro Lidovky.cz mluvil i o chystaném nadstandardním pojištění a bonusech pro lidi, kteří pravidelně chodí na preventivní prohlídky. Představit by chtěl do budoucna i opatření proti zneužívání zdravotnického systému.

„Chceme podpořit ty, kteří o své zdraví pečují. A nevidíme důvod, proč podporovat ty, kteří to dělají úplně naopak,“ míní šéf resortu zdravotnictví.

Lidovky.cz: Sundali jsme respirátory v městské hromadné dopravě. Znamená to, že je covid za námi, nebo bychom se měli připravit na podzim a případnou další vlnu?

Covid tady stále je a každý den zabíjí zbytečně deset až dvacet lidí. Jsou to bez výjimky ti, kteří nejsou očkovaní, kteří si nenechali dát posilující dávku, a senioři. Všechna respirační onemocnění mají svůj vrchol na přelomu podzimu a zimy. A s tím musíme počítat. Národní institut pro zvládání pandemie představil podzimní scénář, chystáme rozsáhlou kampaň. Po každé další dávce vakcíny vydrží protilátky jen určitou dobu. Třeba u chřipky je doporučené se každý rok očkovat, protože to je nejjednodušší a nejspolehlivější ochrana, jak na nemoc neumřít. A u covidu to platí stonásobně. V každém případě dojde k dalším rekombinacím a mutacím viru. Vakcíny, které byly vyvinuté proti smrtelnému průběhu, mají ale pořád vysoký efekt, blíží se k 90 procentům.