Ministr zemědělství Toman se už v únoru hlásil do ČSSD. Stranickou průkazku ale zatím nedostal

PRAHA Ministr zemědělství Miroslav Toman v únoru oznámil vstup do ČSSD. Členem strany však stále není, jeho vstupu do sociální demokracie bránila místní organizace v Řepích na Praze 17. Podle zjištění serveru Lidovky.cz však před několika dny potřebné požehnání získal.

Aleluja, vykřikují většinou strany, pokud si přihlášku do jejich řad podává známá tvář veřejného života. Třeba jeden z ministrů vlády. Ne tak ČSSD.

Za tu sedí na ministerstvu zemědělství jako nestraník Miroslav Toman, už v únoru ale oznámil, že chce oficiálně obléknout oranžový dres sociální demokracie. „Rozhodně nemám ambici dělat velkou politiku, já chci podpořit sociální demokracii a chci se věnovat svojí odborné činnosti,“ hlásal tehdy Toman.

Požehnání z Řep

Je začátek prosince a v peněžence šéfa agrárního resortu se stále stranická legitimace sociální demokracie nenachází. Důvodem jsou samotné stanovy strany.

Podle těch musí zájemce o vstup do strany podávat přihlášku do místní organizace tam, kde má trvalé bydliště, což je v případě Tomana v Praze 17 v Řepích. Ministr chce však vstoupit do strany v Průhonicích. K tomu ale potřeboval souhlas organizace v Praze 17.

A právě u té se žádost zasekla. Sociální demokraté dostali v Praze 17 v komunálních volbách 2018 výprask a s 3,65 procenty skončili bez zastupitele, což fungování tamní buňky ochromilo.

Podle zjištění serveru Lidovky.cz přišel na zasedání 28. listopadu konečně zlom a Tomanově žádosti bylo vyhověno. Potvrdil to předseda pražské ČSSD Petr Pavlík. Nyní tak Miroslavu Tomanovi už zbývá jen formálně se ucházet o vstup do strany v Průhonicích, kde mimochodem bydlí také jeho kolega z vlády premiér Andrej Babiš.

Sám ministr ještě v úterý o schválení své žádosti nevěděl. „Žádné zprávy o stavu své žádosti bohužel nemám,“ odpověděl stručně na dotaz Lidovky.cz Toman.

Kde od února ministrova žádost ležela, není zcela jasné. „Zřejmě se ztratila někde v procesu. Na pražskou organizaci došel dopis pana Tomana až v průběhu října. Nevím, co s ním bylo do té doby,“ řekl portálu Lidovky.cz Pavlík s tím, že místní organizace se povinně scházejí alespoň jednou za čtvrt roku.

Zemanův muž v Praze

Ministr Toman tak směřuje ke splnění svého slibu o vstupu do strany, kterou vede ministr vnitra Jan Hamáček. Ten se nad délkou přijímacího řízení již v minulosti pozastavil. „Není to standardní a určitě by to rozhodnutí mělo padnout co nejdříve,“ řekl médiím Hamáček v září.

Miroslav Toman má pověst politika, který udržuje dobré vztahy s Hradem. Jako ministr zemědělství ostatně seděl už v úřednické vládě Jiřího Rusnoka jmenované právě Milošem Zemanem. Jenže Praha, a speciálně pražská sociální demokracie, není prezidentovi nakloněna.

Prezident Miloš Zeman (uprostřed) a ministr zemědělství Miroslav Toman přijíždějí na zahájení mezinárodního agrosalonu Země živitelka na českobudějovickém výstavišti.

Demonstroval to i spor mezi sociálními demokraty a Hradem o jmenování Miroslava Pocheho na post ministra zahraničí. Zeman vloni sveřepě trval na tom, že do Černínského paláce pražského sociálního demokrata nepustí. Toho docílil a na ministerstvo nastoupil Tomáš Petříček.

Právě Poche přitom platí za člověka s pověstí šedé eminence pražské ČSSD, i přes to, že momentálně působí ve strukturách zahraničních služeb Evropské unie.