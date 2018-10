Míříme na hřbitov, varuje Hašek. ČSSD se odrazila ode dna, vyhrála v Karviné, oponuje Hamáček

PRAHA Rozpaky provází hodnocení voleb v podání nejstarší tuzemské politické strany. Zatímco šéf ČSSD Jan Hamáček mluví o vyváznutí z nejhoršího, někdejší jihomoravský hejtman Michal Hašek posílá partaj málem na politický hřbitov. Jakkoliv v komunálních volbách bere ČSSD za celkový počet křesel solidní čtvrté místo, v sedmi krajských městech se naopak vůbec nedostala do zastupitelstva. Poprvé také skončila před jeho branami v Praze.

„Jsem přesvědčen, že v situaci, kdy jsme skončili v parlamentních volbách na sedmém místě, tak skončit na čtvrtém místě z hlediska počtu mandátů v komunálních volbách, a na třetím místě ve volbách do Senátu, se dá pokládat za solidní výsledek. Pro mě je to signál, že se sociální demokracie odrazila ode dna,“ glosoval výsledek volebního klání první muž ČSSD Jan Hamáček.

Šéf sociálních demokratů zaštítil své hodnocení výsledky, na které se vzmohla jeho partaj v Karviné, Frýdku Místu či v Náchodě. Všude tam brala vítězství. Do druhého kola senátních voleb pak proklouzlo pět jejích reprezentantů, jen dvě strany, ANO a ODS, jsou v tomto ohledu úspěšnější. Tímto výčtem se Hamáček snažil přebít dojem, jejž vzbudila svou reflexí volebního výsledku jedna z nejvýraznějších tváří strany posledních let Michal Hašek.

„Musíme se vrátit k tradičním kořenům a k tradičním voličům. Sociální demokracie se nachází krůček od svého hrobu na pomyslném politickém hřbitově. Pokud se sebou sociální demokracie něco neudělá, příště už těch pět procent překročit nemusíme,“ zavěštil si pro server iDNES.cz bývalý šéf poslanců sociální demokracie, jenž aktuálně nezastává žádnou volenou funkci.

‚Na sebevraždu to úplně není‘

Ačkoliv absolutní čísla mohou nahrávat pravdivosti Hamáčkovy teze, celkovému dojmu se blíží spíše Haškovo hodnocení. Sociální demokraté se sice budou bít o senátorské křeslo v pěti obvodech, dohromady však obhajovali třináct křesel. Už po prvním kole tak ztratili osm mandátů. Ještě horší bilanci skýtá pohled na výsledky ČSSD v krajských městech.

ČSSD má výrazně nakročeno k tomu, že poprvé v historii neobsadí pozice v pražském zastupitelstvu. Jistotou už je pak tato skutečnost v šesti krajských metropolích. Sociální demokraté nebudou reprezentovat své voliče třeba Liberci, Českých Budějovicích či Ústí nad Labem, v poslední jmenovaném městě se tak stejně jako v Praze stane poprvé po roce 1990. Ve zbylých krajských městech pak ČSSD prorazila pětiprocentní hranici jen těsně, koalici nikde stavět nebude.

„Kabáti zpívají: ‚Jeden stoupá a jeho shody jsou potažený sametem, a druhý vlastní krví háže provaz, co je z lýka upleten.‘ Není to úplně na to, abychom se sebevraždili, ale také to opravdu není důvod k jásotu. Musíme si sednout a uspořádat si vnitrostranické záležitosti, to jsou naše hlavní úkoly,“ podotkl k tomu první místopředseda strany Jiří Zimola.

Zlom pro ČSSD mají být krajské volby

Podobně mluví i další Hamáčkův zástupce Roman Onderka. Toho především zasmušily výsledky sociální demokracie v Brně, Ostravě či Olomouci. Na každé ze zmíněných adres, kde ČSSD měla dříve primátora, posbírala jednociferné výsledky. „Je vidět, že voliči jiným způsobem volí do parlamentu, v komunálních volbách nebo v městských obvodech. To jsou věci, kterým se budeme snažit pomoci,“ uvedl místopředseda Onderka.

Nakonec i sám předseda ČSSD přiznává, že jeho partaj je ve větších městech slabá. Podle něj tam musí jeho spolustraníci dramaticky změnit přístup k politické práci. „Problém je jeden, strategie sociální demokracie vůči obyvatelům měst nad 50 tisíc obyvatel. Musíme se věnovat práci na programu pro voliče těchto měst a musíme pracovat tak, abychom jim mohli nabídnout řešení toho, co je nejvíce trápí,“ prohlásil.

Rozhádaní

Jedním z lákadel pro voliče metropolí v podání ČSSD má být například snaha zajistit pro občany dostupné bydlení. Slovy svého vedení musí nyní ČSSD především hledět kupředu. „První zkouška budou krajské volby,“ prohlásil Zimola. I podle Onderky se o dalším osudu strany rozhodne v krajských volbách za dva roky. Do té doby se ČSSD podle svého lídra musí držet jedné zásady. „Musíme vést diskusi na stranické půdě, nikoliv přes média.“

Špatný volební výsledek ČSSD v Praze je dán tím, že strana působí rozhádaně. ČTK to řekl předseda krajské organizace ČSSD Petr Pavlík. Sociální demokraté získala po sečtení 80 procent hlasů 2,9 procenta. „Je to obraz reálné podpory ČSSD v Praze,“ sdělil Pavlík.

Výmluvné podle něj je, že strana dosahuje obdobně nízkých zisků v městských částech, kde se podílela na vládě a má úspěšné radní, i v těch, kde byla v opozici. „Strana, která navenek působí rozhádaně, může těžko očekávat lepší výsledek,“ míní.