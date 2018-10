Nepřehledná bitva o Prahu. Až pět možných primátorů, na vítězi vlastně nesejde

PRAHA Nové subjekty a koalice učinily z magistrátních voleb v Praze nepřehledné bojiště, na kterém jsou strany víceméně vyrovnané a ani konečné výsledky o složení rady nerozhodnou. Vypadá to totiž, že až pět stran překročí 15procentní hranici. Díky tomu se může na magistrátu vytvořit celá řada koalic.

Podle průběžných výsledků se o první místo poperou Piráti s ODS, zbylé tři strany (Praha Sobě, ANO a Spojené síly pro Prahu) se podělí o třetí až páté místo. Rozdíl mezi všemi pěti stranami, které mají do zastupitelstva metropole nakročeno, bude patrně ale jen v řádu pár procent, tedy jednoho až dvou mandátů.

Do boje o post primátora zřejmě promluví až pět osobností. Místo dosluhující Adriany Krnáčové se za ANO dere na post primátora Petr Stuchlík, za ODS by se zase do čela metropole rád bývalý primátor Bohuslav Svoboda. Slepenec Spojené síly pro Prahu (ve složení TOP 09, STAN, KDU-ČSL, LES a Demokraté Jana Kasla) v čele s Jiřím Pospíšilem by ale také měl výrazně zamíchat kartami.



Stejně tak do boje o primátorské křeslo promluví zatím největší překvapení voleb Praha Sobě okolo starosty Prahy 7 Jana Čižinského. Pátým kandidátem na příštího „krále“ Prahy je také Zdeněk Hřib, kandidát Pirátů.

Pokud by skutečně mezi těmito stranami panoval průměrný zisk okolo 15 %, jak uváděly některé odhady, třičtvrtě všech hlasů si rozdělí právě tyto strany. S největší pravděpodobností tak vznikne budoucí pražská vládnoucí koalice právě na půdorysu této pětice.

Skládání většiny v zastupitelstvu ale nebude snadné. S největší pravděpodobností totiž žádné dvě strany samy většinu nesloží a budou potřebovat třetího. Primátorem se tak může stát v podstatě kdokoliv z pětice nejsilnějších. Záležet bude tedy možná víc na obratnosti vyjednavačů, než na skutečných výsledcích voleb.



Podle průběžných výsledků zeje za „velkou pětkou“ hluboká propast. Už v minulých volbách v roce 2014 nezaznamenala ČSSD oslnivý úspěch, tentokrát to s ní ale vypadá skutečně bledě, pohybuje se mezitím pod pěti procenty. Dostává se tak do společnosti SPD či komunistů, kteří na magistrát zřejmě také neproniknou.