Zemana neporazili, v boji o Senát jsou úspěšní. Hilšer, Drahoš i Fischer mají výrazný náskok

PRAHA V lednových prezidentských volbách bojovali marně, politického úspěchu se ale dočkali nyní. V hlavním městě si bývalí kandidáti na post hlavy státu vedou podle očekávání. Jiří Drahoš (za STAN) v Praze 4, Pavel Fischer (nezávislý) v Praze 12 a Marek Hilšer v Praze 2 tak budou s jistotou bojovat o místo senátora.

Pavel Fischer na Praze 12 slaví úspěch. Po sečtení téměř 54 procent okrsků se drží na hranici necelých 45 procent hlasů. Na druhém místě za ním stojí kandidátka Eva Tylová, ovšem s „pouhými“ 18 procenty hlasů voličů.

„Z prvních zpráv mám radost, ale počkejme na výsledek,” řekl po příchodu do štábu TOP 09 Pavel Fischer. Průběžné výsledky ukazují, že by měl s přehledem postoupit do druhého kola. Jeho příchod oslavilo vedení „topky” společným přípitkem.

Fischer uvedl, že současné senátní volby jsou možná ještě důležitější, než tomu bylo v minulosti. „Rozhoduje se o řadě důležitých věcí do budoucna. I lidé mi poslední dobou říkali, že dříve do Senátu nevolili, ale letos jdou, protože to pro ně dává smysl,” dodal někdejší neúspěšný kandidát na prezidenta.

Horní parlamentní komoru označil za místo, které pro českou politiku funguje jako „kontrola kvality.” Pokud by křeslo ve Valdštejnském paláci skutečně získal, zaměřil by se pravděpodobně na své celoživotní zájmy: zahraniční politiku a obranu. „Je ale celá řada témat, jimž bych se rád věnoval,” řekl Fischer.

Také Jiří Drahoš, který se v prezidentské volbě dostal do druhého kola, má důvod k radosti. V senátních volbách se vedle Jiřího Čunka možná Drahoš dočká přímého vstupu do horní komory parlamentu. Po sečtení 42 procent okrsků bývalý šéf Akademie věd ČR získal 53 procent hlasů, díky čemuž se dostal na první místo. Za ním si s necelými 13 procenty drží druhé místo dosavadní senátorka Eva Syková.

Na otázku, jestli Drahošovi pomohla “propagace” z prezidentské kampaně, ve volebním štábu kandidát o senátní křeslo odpověděl: „Tak určitě je to zviditelnění důležité. Když jsem začínal prezidentskou kampaň, tak podle průzkumů jsem byl na 18 procentech obecné znalosti jména Jiří Drahoš. Na konci jsem byl někde u 90 procent.“



Drahoš: Lidé mě znal z prezidentských voleb

Ačkoli prezidentské volby nevyhrál, v senátních volbách už se nemusel nikomu představovat. „Lidi, když mě viděli, tak věděli, o koho jde. Ať už v pozitivním nebo občas i negativním slova smyslu. Čili určitě to byla výhoda. A to asi všech prezidentských kandidátů,“ sdělil.

K úspěchu ve svém volebním obvodu řekl: „Většinu pražského života jsem strávil na Praze 4. Znám tu situaci velmi dobře, takže pro mě byl zcela logický krok kandidovat na Praze 4. Nebyl v tom žádný kalkul. V Praze jsem v prezidentských volbách dopadl samozřejmě výrazně lépe, než v některých regionech, ale Praha 4 pro mě byla logickou volbou.“

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, který postoupil v Náchodě do druhého kola, vyzdvihl výsledek lidoveckého senátora Jiřího Čunka, který na Vsetínsku zvítězil už v prvním kole. Přál by si, aby rovnou postoupili také další dva kandidáti, které KDU-ČSL podporuje v Praze, tedy právě vědec Jiří Drahoš a diplomat Pavel Fischer. Sám Bělobrádek postoupil v Náchodě do druhého kola.

Lékař Marek Hilšer na Praze 2 vede v senátních volbách s velkým náskokem. V momentě, kdy bylo sečteno 33 procent okrsků, se na prvním místě drží s téměř 46 procenty. Tím solidně v 1. kole poráží senátora a ekonoma Libora Michálka (Piráti+VIZE, pol. příslušnost BEZPP), který se pohybuje na hranici 16 procent.