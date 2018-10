Návrat politického dinosaura se nekoná. Paroubek v senátních volbách pohořel, neuspěl i Konvička

OSTRAVA/PRAHA Další neúspěšný pokus. Bývalému premiérovi a předsedovi vlády Jiřímu Paroubkovi ani tentokrát návrat do vrcholové politiky nevyšel. Po sečtení přibližně 80 procent okrsků ztrácel v prvním kole senátních voleb na postupovou příčku přes dva tisíce hlasů. V obvodě Ostrava-město, kde kandidoval, neuspěl ani entomolog a protiislámský politický aktivista Martin Konvička.

Někdejší předseda vlády za ČSSD se po vypršení svého poslaneckého mandátu v srpnu 2013 pokoušel do vysokých pater politiky vrátit několikrát. V roce 2013 neúspěšně kandidoval do Evropské parlamentu za jím založenou stranu LEV 21. Loni usiloval o návrat do sociální demokracie, které chtěl „pomoct“ v parlamentních volbách. Straníci jej však mezi sebe zpět nepřijali.



A naposledy neuspěl v sobotu ani v souboji o křeslo v horní komoře parlamentu. Po sečtení více než poloviny okrsků mu patřila ve volebním obvodu Ostrava - město průběžná sedmá příčka se ziskem něco málo přes sedm procent hlasů.

„Beru to jako fakt,“ napsal Paroubek v SMS zprávě serveru Lidovky.cz. Více se k výsledkům nechtěl momentálně vyjadřovat. „V pondělí budu v článku na serveru ‚Vaše věc‘ analyzovat důvody,“ doplnil.

Ještě hůře než Paroubek dopadl v senátních volbách Martin Konvička. Na svou stranu podle aktuálních propočtů přilákal pouhé čtyři procenta voličů. I pro něj nejde o první volebních nezdar. O senátorské křeslo usiloval i před dvěma lety v Táboře. Skončil šestý se ziskem osmi procent hlasů.