Praha už je pirátskou baštou, v koalici si řekneme o post primátora, říká lídr Pirátů Hřib

PRAHA V loňských volbách do Poslanecké sněmovny se političtí nováčci plavící se pod černou pirátskou vlajkou stali překvapením. V letošních komunálních chtěli Piráti svou pozici nové politické síly potvrdit, což se jim v Praze rozhodně povedlo. „Splnili jsme náš cíl, tedy zabránit koalici ODS a ANO,“ řekl novinářům v sobotu večer ve volebním štábu Zdeněk Hřib, kandidát Pirátů na primátora Prahy.

Naznačil jste, že ideální varianta koalice by pro vás byla trojkoalice se Spojenými silami pro Prahu a Prahou Sobě. Na čem by vaše jednání mohla ztroskotat?

Pokud jde o priority, ty bude řešit v neděli klub našich budoucích zastupitelů, tam se ustanoví vyjednávací tým a také se dohodneme na prosazovaných prioritách. Samozřejmě budeme vycházet z našich čtyř pilířů z kampaně, takže transparentní a profesionální radnice, digitální metropole, zdravé a zelené město a řešení školství a zdravotnictví.

Jaké máte z výsledků pocity?

Pocity jsou rozhodně dobré. Splnili jsme náš cíl, tedy zabránit koalici ODS a ANO. Zda budou mít Piráti svého primátora, na to si ale musíme ještě počkat.

Můžete už nastínit, s kým určitě vyjednávat nebudete?

Už před volbami jsme říkali, že bude záležet na programovém průniku s demokratickými stranami. SPD a KSČM, které jsme považovali za extrémní, se nakonec do zastupitelstva nedostali. U ostatních rozhodne program. U stran jako ANO a ODS víme, že programový průnik se bude hledat složitěji, jelikož nám ve sněmovně blokují řadu návrhů týkající se transparentnosti. Prioritnějšími partnery pro nás budou tedy Spojené síly pro Prahu a Praha Sobě.

Kandidát na primátora Zdeněk Hřib.

V této prioritnější koalici by pro vás post primátora byl obchodovatelnou položkou, nebo si na něm trváte?

Mám za to, že pokud budou Piráti v koalici, měla by post primátora mít nejsilnější strana. Pokud to budou Piráti, měli by mít svého primátora.

Byli jste hlasitými kritiky „starých pořádků“ na magistrátu. Jak vnímáte výsledek ČSSD, která nedosáhla v Praze ani na tři procenta?

Tohle je zřejmě otázka spíše pro politologa. Já myslím, že svůj podíl na tom má určitě masivní kampaň jiných stran, které oblepily Prahu plakáty, občas i na nelegálních místech. Tramvaje oblepily i na místech, kde jsem netušil, že vůbec lze něco nalepit. Určitě za tím bude také předchozí působení ČSSD na magistrátu a nespokojenost občanů s jejich prací.

Pokud se stanete primátorem, co budou vaše první kroky?

Budeme se určitě pohybovat v rámci našich čtyřech pilířů.

S kým budete nejdříve jednat a s čím na jednání půjdete?

Zatím máme domluvenou schůzku s ODS, naplánovaná schůzka je i s Prahou Sobě a navržený je termín schůzky se Spojenými silami pro Prahu. S panem Stuchlíkem z ANO jsem zatím nemluvil, protože na něj nemám číslo.

Ty schůzky proběhnou v řádu dnů?

Jsou naplánované na neděli odpoledne.

Vyjednávací tým Pirátů se bude skládat z koho?

Pravděpodobně tam budu já, předpokládám, že tam bude Adam Zábranský, jako ikona kontinuity na magistrátu.

Hodláte ta vyjednávání vést?

Myslím si, že ano.

V čem nejvíce pochybilo podle vás současné vedení magistrátu?

Myslím, že ta současná vládnoucí koalice neměla především sdílenou koncepci Prahy. Proto nám tak záleží na programových průnicích s našimi potenciálními partnery.

Je spolupráce s ANO či ODS definitivně vyloučena? Například v případě programového průniku.

Neodmítáme spolupráci s žádnou demokratickou stranou, o programovém průniku budeme jednat se všemi. My ale také vycházíme z toho, jak vnímáme jednání ostatních stran v uplynulém období na magistrátu či v poslanecké sněmovně.

Jak oslavíte úspěch?

Těžko říct, jestli nám ještě nějaký čas na slavení zbyde, až se dopočítají všechny výsledky. Snad to stihneme s naším týmem z kampaně ještě oslavit.

Může se Praha stát oficiální pirátskou baštou?

Vzhledem k výsledkům, kde Piráti vyhráli v několika městských částech a v mnoha dalších budou součástí jednání o koalici, tak si troufnu říct, že Praha už Pirátskou baštou je.