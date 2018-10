KLESLA: Komunální volby ukazují, proč potřebujeme elektronické hlasování

PRAHA Tristní zajištění voleb je potřeba řešit moderními technologiemi. A hned.

Ach jo, ten si to tam zas křížkuje, zaslechl jsem hluboký povzdech postarší paní z volební komise, když jsem se už nějakou chvilku za plentou pral s volebním lístkem. Nemůžu se jí vůbec divit, pražský volební lístek připomínal rozměrem i tloušťkou spíš sobotní noviny. Představa, jak skupina převážně postarších dam na úzkých školních lavicích právě teď rozkládá desítky plachet a snaží se v nich vyluštit všechny křížky a žádný nepřehlédnout, mě tak nějak naplňuje romantickým steskem po 21. století. Ještě, že máme to babí léto a menší volební účast proti třeba sněmovním volbám.



Obojí by se přitom dalo elegantně řešit zavedením elektronického hlasování. Když už máme systém datových schránek, zánovní portál občana a zcela novou vládní strategii Digitální Česko, je snad už načase otevřít nové milénium i v nejdůležitější interakci občana se státem, tedy během voleb. Namísto všeobecného martýria s plachtami rozměrů Rudého práva v nejlepších letech, by přece stačilo všechno civilizovaně zaklikat doma od počítače. Navíc neuděláte chybu a neupíšete se o křížek. A můžete na chatu, nebo na procházku.

Volební středověk

Jistě, politologové mohou dumat, jak by elektronické volby ovlivnily výsledky, jestli by se třeba nezvýšila účast mladých, zvlášť, kdyby měli jednoduchou aplikaci v mobilu hned vedle Instagramu. Kdo by z toho profitoval? Brali by hlasování dost vážně? A neotevřela by se ještě více „digitální propast“ mezi starými a mladými, chudými a bohatými?

Jenže, tristní stav volebních komisí a administrativního zajištění voleb obecně konstatoval v těch minulých i Nejvyšší správní soud. Představa, že by museli v Brně přepočítávat některý z pražských okrsků, je jistě pěkně děsí. Zvlášť když řada soudců po D1 každý týden dojíždí a musel je tento víkend ve volební místnosti polít studený pot.

Moderní technologie by mohly řešit sčítání a problémy ale i při zachování papírových lístků. Není problém dát dohromady aplikaci pro chytrý telefon, se kterou členové volební komise prostě nafotí každou stránku, ona díky technologii OCR sama rozpozná křížky, ukáže je na displeji červeně, člen komise odklikne a sčítá dál. Oproti tužce a papíru by šlo o urychlení přímo o hvězdný rok. Nebo alespoň by mohly volební komise dostat tablety nebo notebooky s jednoduchým formulářem, do kterého by zadávaly křížky. Prostor pro chybu lidského faktoru by se výrazně snížil. V současném stavu snad ani nemůže být větší.

Pokud nám tedy kandidáti letos slibovali všemožné digitální zjednodušení a zprůhlednění radnic, stálo by za to zasadit se i o to, aby se za další čtyři roky samotný posvátný akt demokracie posunul alespoň o kousek ze středověku.