Rýsuje se v Brně překvapení? Podle průzkumu vyhraje ODS před ANO. Hollanovo Žít Brno pod 5 %

PRAHA Podle politologa Miloše Gregora z Masarykovy univerzity by v brněnském zastupitelstvu mohlo dojít k malém politickému zemětřesení. Podle průzkumu, který uspořádala tamní katedra politologie, nezasedne v zastupitelstvu Brna hnutí Žít Brno, volby naopak vyhraje ODS před favorizovaným ANO současného primátora Petra Vokřála.

Se ziskem 22 procent by volby v moravské metropoli podle exitpollů politologů z Masarykovy univerzity vyhrála ODS se svou lídryní Markétou Vaňkovou. Favorizované ANO primátora Vokřála by zůstalo na dvaceti procentech.

Do zastupitelstva by pronikli ještě lidovci s osmnácti procenty a Piráti se sociálními demokraty, kteří se svorně pochybují okolo patnácti procent. Naopak by pohořela TOP 09, Zelení či hnutí Žít Brno, které by tak nezopakovalo svých úspěšných 12 % z voleb v roce 2014.

Průzkum mezi lidmi, kteří právě odvolili, však nezohledňuje křížkování napříč stranami, které by se však do konečných výsledků příliš promítnout nemělo. Do průzkumu se zapojilo 56 studentů, kteří sesbírali okolo 3000 odpovědí.