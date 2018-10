‚Zavřete pusu, paní redaktorko.‘ Zeman se ve volební místnosti opřel do novinářky

PRAHA Prezident Miloš Zeman v pátek krátce po otevření volební místnosti v pražských Stodůlkách odevzdal svůj hlas v komunálních volbách. Lidé podle něj k těmto volbám chodí, protože starostům věří ze všech politiků nejvíc s výjimkou prezidenta. Kritický byl naopak k Senátu, do kterého se letos volí ve třetině z 81 obvodů. Premiér Andrej Babiš (ANO) společně s manželkou Monikou odevzdali hlasy v Průhonicích u Prahy. Za hlavní cíl v komunálních volbách považuje, aby ANO zvítězilo v Praze, řekl novinářům.

Novinářům při odchodu z volební místnosti řekl, že si práce senátorů nevšiml. Zemanovo hlasování doprovázela zvýšená bezpečnostní opatření.



Zeman s manželkou Ivanou dorazili do volební místnosti v Praze 5 zhruba 15 minut poté, co bylo zahájeno hlasování. „Volby jsou svátek demokracie,“ prohlásil prezident při odevzdávání lístků. Ke komunálním volbám podle něj občané chodí. „Když se podíváte, komu lidé věří, tak na prvním místě jsou starostové, druhém hejtmani, třetím poslanci a čtvrtém senátoři. Prezident je samozřejmě první, ale to je výjimka. A když někomu nejvíc věříte, tak máte nejvyšší volební účast,“ řekl.

„Zatímco práci Poslanecké sněmovny dokážu zhodnotit, práci Senátu zhodnotit nedokážu. Protože jsem rozený optimista, chci věřit, že třetina nových senátorů tam vnese novou krev a novou pracovitost,“ konstatoval.

Při odchodu se prezident také obořil na redaktoru Českého rozhlasu: „Zavřete pusu, paní redaktorko. Když ji máte otevřenou, nesluší vám to,“ řekl.



Do Zemanovy volební místnosti dorazily již dlouho předem zhruba tři desítky zástupců médií. Všichni museli projít důkladnou osobní prohlídkou. V okolí základní školy i uvnitř hlídkovali policisté a v místnosti byli čtyři členové prezidentovy ochranné služby.

Také při druhém kole prezidentských voleb letos v lednu panovala v Zemanově volební místnosti zvýšená bezpečnostní opatření. Před vchodem novináři procházeli kontrolou a řada se jich do místnosti nedostala. Reportéři, kameramani i fotografové byli dovnitř nejprve vpouštěni po čtyřech, přes 20 novinářů včetně zástupců zahraničních médií muselo zůstat venku.

Opatření byla tehdy přizpůsobena kvůli incidentu z prvního kola, kdy do místnosti pronikla ukrajinská aktivistka hnutí Femen Anželina Diašová, při příchodu prezidenta si vysvlékla košili a přiběhla k němu. Křičela přitom „Zeman, Putin’s slut“ (Zeman, Putinova děvka), nápis stejného znění měla také na hrudi. Soud Diašové uložil tříměsíční podmínku a vyhostil ji ze země. Zeman v pátek incident připomněl. „Doufám, že tentokrát nebudeme mít kulturní vložku jako minule,“ prohlásil.

„Budu spokojen, když vyhrajeme Prahu, je to hlavní cíl, prestižní záležitost.“

Premiér Andrej Babiš (ANO) odevzal hlasy společně se svou manželkou Monikou v Průhonicích u Prahy. Výsledek senátních voleb, v nichž s manželkou rovněž odevzdali hlas pro obvod Benešov, Babiš odhadovat nechtěl. Volby nepovažuje za referendum o vládě ANO s ČSSD.



„Já budu spokojen, když vyhrajeme Prahu, to je hlavní cíl, prestižní záležitost,“ řekl Babiš. Podotkl, že v loňských sněmovních volbách ANO nedosáhlo v Praze takového výsledku, jaký si představoval. Je zvědavý, nakolik se naplní volební průzkumy, které ANO v Praze řadily na třetí místo. S volební kampaní byl spokojený, podle něj vyvolala velkou debatu.



Babiš neuvedl, pro koho v obecních volbách v Průhonicích hlasoval. Připomněl jen, že jeho hnutí tam kandidátku nepostavilo.

Fungování vlády podle Babiše nebude mít velký vliv na hlasování v komunálních volbách, podle něj je důležitější, jak jsou lidé spokojeni s prací dosavadních starostů a primátorů. „Referendum o vládě to určitě nebude,“ řekl. Neočekává ani, že by výsledky voleb ovlivnily další fungování menšinového kabinetu ANO a ČSSD. „Koalice z hlediska vztahového funguje podstatně líp než v minulosti, neočekávám žádný vliv na vládu,“ řekl.

Výsledek senátních voleb Babiš odhadovat nechtěl. Podle něj je Senát o osobnostech a řada osobností nechce kandidovat za ANO, protože se obávají, že by jim to přineslo problémy. ANO podle něj vybralo do voleb dobré kandidáty, v některých obvodech ale nikoho nepostavilo, protože tam podle Babiše není šance na úspěch. „Stavět kandidáta proti (zlínskému hejtmanovi a senátorovi Jiřímu) Čunkovi (KDU-ČSL) nebo (teplickému primátorovi a senátorovi Jaroslavu) Kuberovi (ODS) je podle mě zbytečné,“ poukázal na populární senátní tváře.