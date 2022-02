Kalousek v prezidentských volbách kandidovat nebude. Vyhodnotil si, že nemá šanci

Kandidaturu dříve zvažoval. „Mám jasnou představu, jak jinak, mnohem civilněji, by se ta funkce prezidenta republiky měla vykonávat, než jsme zvyklí,“ řekl v rozhovoru pro Novinky.cz.

„Nechal jsem si udělat celou řadu analýz, mluvil jsem s marketingovými odborníky i s politology. Z toho jednoznačně vyplývá, že šance na absolutní úspěch je v mém případě nulová,“ sdělil.

Nechce prý marnit energií bojem o druhé až osmé místo. „Nebojím se zápasů, ale v tomto případě by mi to nedávalo smysl,“ přiznal.

„Prezidentské volby jsou o úplně jiných tématech, neměly by kopírovat témata sněmovny, nemělo by to být my a oni,“ řekl už dříve na téma prezidentských voleb. Pokud by se do voleb jít rozhodl, plánoval být občanským kandidátem.

Konec v politice to pro něho však neznamená. Ve vrcholné politice skončil koncem ledna, od té doby se objevuje v televizních diskuzích či pořádá akci S Mirkem na pivo. Podle svých slov ale právě vidina prezidentských voleb za jeho koncem ve Sněmovně nestála.